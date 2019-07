Belgische elite bezit Indiaas goud

De waardering van de Indiase start-up Byju’s bereikt stratosferische hoogtes. Bij de jongste kapitaalronde kreeg de leerapp een prijskaartje van bijna 6 miljard dollar. De Belgische families Boël (Sofina) en de Spoelberch (AB InBev, Verlinvest) zitten in het succesverhaal en rekenen zich rijk.

De Belgische investeringsmaatschappijen Verlinvest en Sofina richten al enkele jaren hun pijlen op India en investeerden er in tal van bedrijven, zowel in e-commerce als in meer traditionele sectoren. Ze hebben er één investering gemeen: Learn and Think, het bedrijf achter de leerapp Byju’s. Met die app kunnen leerlingen via een mengeling van video’s, interactieve simulaties en andere inhoud oefeningen maken en zich voorbereiden op toelatingsexamens.

Sofina stapte in maart 2016 in Byju’s en bezit volgens zijn jongste jaarverslag 8,99 procent van de aandelen van de scale-up. Verlinvest investeerde een jaar later in het bedrijf uit Bangalore. Toen de Boëls aan boord kwamen, werd Learn and Think op minder dan 500 miljoen dollar gewaardeerd. Toen de familie de Spoelberch een jaar later eveneens geld op tafel legde, was de waardering opgelopen tot 600 miljoen dollar.

Sindsdien hebben ook andere prominente investeerders Byju’s ontdekt. Het trok geld aan van het illustere Silicon Valley-fonds Sequoia, China’s internetconglomeraat Tencent, het Chan Zuckerberg Initiative (de liefdadigheidsinstelling van de Facebook-oprichter Mark Zuckerberg en zijn vrouw) en van de Wereldbank.

Samen met de enorme en groeiende interesse van grote internationale investeerders klimt ook de waardering exponentieel (zie illustratie). Begin 2018 werd Byju’s officieel een unicorn, een techbedrijf met een waarde van meer dan 1 miljard dollar. Twaalf maanden later legden het Canadese pensioenfonds Canada Pension Plan en het Zuid-Afrikaanse mediaconglomeraat Naspers honderden miljoenen dollars op tafel om de expansie van Byju’s een duw in de rug te geven. De kapitaalronde waardeerde de scale-up op 3,6 miljard dollar.

Exponentieel

Vers geld voor Indiaas ‘Google News’ De Amerikaanse investeringsreus Carlyle staat dicht bij een kapitaalinjectie van 45 miljoen dollar in het Indiase nieuwsplatform Dailyhunt, ook wel het Indiase ‘Google News’ genoemd. De operatie zou Dailyhunt waarderen op bijna 650 miljoen dollar. Carlyle wordt bij het nieuwsbedrijf een medeaandeelhouder van Sofina, dat enkele maanden geleden 22 miljoen dollar (20 miljoen euro) in het bedrijf stopte. Dailyhunt werd bij die operatie op 534 miljoen dollar gewaardeerd. Dailyhunt is een soort Google News voor de Indiase markt. Het verzamelt en verspreidt nieuws en entertainment in 14 regionale talen. Het platform telde begin dit jaar 145 miljoen actieve gebruikers. Het werd in 2009 opgericht door twee ex-Nokia-werknemers. In 2012 werd het overgenomen door de huidige CEO, Virendra Gupta.

Nu stapt ook Qatar via zijn staatsinvesteringsfonds in Byju’s naar aanleiding van een kapitaalronde van 150 miljoen dollar. De oliestaat stortte al bijna 86 miljoen op de bankrekening van het bedrijf en kreeg - net als veel andere investeerders - preferente converteerbare effecten in ruil, schrijft het vakblad Tech Circle. De Californische durfkapitalist Owl Ventures komt ook mee aan boord, net als DIC Company. De waardering van Byju’s bij deze ronde bedroeg meer dan 5,7 miljard dollar. Tegen de huidige waardering zou Sofina bij een exit zijn inleg ruim twaalf keer terugverdienen en Verlinvest zijn inleg vrijwel vertienvoudigen.

Byju’s gaat met het verse geld zijn groeiplannen financieren. De scale-up is al actief in India en in het Midden-Oosten, maar ook in de VS. Hij wil ook in het VK, Australië en Afrika aanwezig zijn.

De Byju-app heeft ruim 20 miljoen geregistreerde gebruikers, van wie 1,2 miljoen betalende. Vorig boekjaar realiseerde het bedrijf een omzet van omgerekend 61 miljoen euro, ruim het dubbele van het jaar ervoor. Byju’s halveerde zijn verlies tot 4,8 miljoen. Het mikt dit boekjaar op een omzet van meer dan 180 miljoen euro.

De investering in Byju’s is goed op weg om voor Sofina uit te monden in een nieuw Flipkart. De holding van de familie Boël passeerde vorig jaar langs de kassa door haar belang in het Indiase e-commerceplatform te verkopen aan de Amerikaanse supermarktreus Walmart. Bij de instap van Sofina in 2013 was Flipkart, het ‘Indiase Amazon’, 1,6 miljard dollar waard. Walmart plakte er bij de overname een prijskaartje van 21 miljard op.

Als Sofina nu uitstapt, verdient het zijn inleg meer dan twaalf keer terug, Verlinvest bijna tien keer.

Sofina investeerde in India ook al in de e-commercebedrijven Myntra (overgenomen door Flipkart) en Freecharge. Het bouwde ook een participatie op in het kabel- en internetbedrijf Atria Convergence Technologies - zeg maar het ‘Indiase Telenet’ - en een reeks andere bedrijven.