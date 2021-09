Belgische families investeren in microcapsules

Het deels Belgische investeringsfonds Astanor Ventures stopt geld in de Franse firma Calyxia. Die ontwikkelde de eerste milieuvriendelijke en hoogwaardige microcapsules ter wereld.

Astanor Ventures is een Europese investeerder met kantoren in Brussel en Parijs. Hij onderscheidt zich van sectorgenoten door zich toe te spitsen op ondernemers die een systeemverandering kunnen teweegbrengen in de voedingssector. Het eerste fonds van Astanor (275 miljoen euro) werd eind vorig jaar opgezet.

Het geld komt vooral uit het buitenland, maar ook - 60 à 70 miljoen euro - van Belgische financiers. Het gaat onder meer om de families Toye (holding Diepensteyn) en Colruyt (investeringsmaatschappij Korys), de Colruyt-groep en Belfius Insurance. Oaks Estate, een vehikel van de AB InBev-familie de Spoelberch, en de federale regering (via de FPIM) legden ook geld op tafel.

Groentekaas

Astanor heeft al diverse investeringen op zijn naam staan. Begin deze maand kwam het in het nieuws met een kapitaalronde bij een Zweedse fabrikant van kaas gebaseerd op gefermenteerde groenten. Begin augustus was er de door Astanor mee geleide investering in het Australische V2Food, dat zich toelegt op plantaardige vleesvervangers.

Nu meldt Astanor dat het de leiding nam bij een injectie van 15 miljoen euro in de Franse onderneming Calyxia. Die werd in 2015 opgericht door een groep wetenschappers van Harvard, Cambridge University en de befaamde Franse onderwijs- en onderzoeksinstelling ESPCI. Ze stelden zich tot doel een alternatief te ontwikkelen voor klassieke microcapsules in plastic.

Milieu

Microcapsules worden onder meer gebruikt in elektronica, auto's, bij gewasbescherming en voor geurstoffen in wasmiddelen. Het probleem is dat ze leiden tot een zware milieuvervuiling met microplastics. De technologie van Calyxia lost dat probleem op. Niet alleen omdat ze werkt met capsules die biologisch afbreekbaar zijn, maar ook omdat ze de prestaties van bestaande plastic capsules verbetert en ze duurzamer maakt.

Calyxia zegt de enige commercieel beschikbare oplossing ter wereld te hebben die fabrikanten in staat stelt het gebruik van microplastics in alledaagse producten te elimineren. Het heeft zijn eerste industriële productielijn geïnstalleerd en is operationeel. Er zijn al contracten met bedrijven. Het verse geld zal worden gebruikt om de expansie van het bedrijf te financieren.