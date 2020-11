Belgische families pompen 70 miljoen in landbouwtechnologie

Het investeringsfonds Astanor Ventures heeft 275 miljoen euro ingezameld voor investeringen in duurzame voedings- en landbouwtechnologie. Bij de investeerders zitten onder meer de families Toye, de Spoelberch en Colruyt.

Astanor, een Europese investeerder met kantoren in Brussel en in Luxemburg, is twee jaar na zijn opstart klaar met de financiering van zijn eerste fonds. Dat mikte op minder dan 275 miljoen euro, maar wegens de grote vraag werd de omvang van het fonds opgetrokken naar dat bedrag.

Het opgehaalde geld komt zowel van internationale als van Belgische investeerders. Die laatsten brachten ongeveer een kwart van de middelen aan - tussen 60 en 70 miljoen euro. Bij die investeerders zitten onder meer de families Toye (holding Diepensteyn) en Colruyt (investeringsmaatschappij Korys), de Colruyt-groep en Belfius Insurance. Oaks Estate - een vehikel van de familie Adriaenssen-de Spoelberch - en de financiële arm van de federale regering (FPIM) legden eveneens geld op tafel.

De Belgische investeerders hebben allemaal een affiniteit met voeding en/of landbouw en onderschrijven de duurzame ambities van het fonds. De familie Colruyt is bijvoorbeeld al jarenlang een van de voornaamste spelers in de windenergiesector.

Astanor focust op bedrijven die actief zijn in vier thema's: gezondheid, klimaatverandering, minder vervuilde oceanen en voedselkwaliteit. Dat wordt samengevat in de slogan van het fonds: where tech meets nature. Astanor mikt op Europese en Amerikaanse technologische start-ups die focussen op gezonde voeding en zal 1 tot 15 miljoen euro per dossier op tafel leggen.

'De voetafdruk van de voedsel- en landbouwsector is enorm. Die sectoren zijn erop gericht calorieën te leveren tegen een steeds lagere kostprijs', stelt Astanor-vennoot Hendrik Van Asbroeck. 'Dat leidt tot stijgende broeikasgasemissies, schaarste van grondstoffen, afval, chronische ziektes en een verlies aan zowel kwantiteit als kwaliteit. We moeten garanderen dat mensen toegang krijgen tot betaalbare gezonde voeding, die bovendien een veel kleinere ecologische voetafdruk heeft.'

Volgens Van Asbroeck biedt Astanor een antwoord op die problemen dankzij de bundeling van technologische kennis en kapitaal. 'De coronacrisis heeft de kwetsbaarheid van onze voedselketen aangetoond. Er zijn nieuwe oplossingen om daar weerstand tegen te bieden.'

Het fonds heeft al enkele investeringen achter de rug, waaronder eentje in Aphea.Bio, dat focust op biomeststoffen en biopesticiden. Astanor leidde een kapitaalronde van 14 miljoen euro bij het Gentse biotechbedrijf (zie inzet). Het nieuwe fonds investeerde ook aan de zijde van Bois Sauvage en de familie Lippens (Finasucre) in de Franse insectenproteïnenproducent Ÿnsect. Het stapte eveneens in het Duitse InFarm - gespecialiseerd in verticale landbouw -, het platform La Ruche Qui Dit Oui (in Vlaanderen gekend onder de naam Boeren & Buren) en het Amerikaanse Apeel Sciences.

De oprichters van Astanor hebben hun strepen al verdiend in andere investeringsfondsen. De Belg Van Asbroeck richtte Engie New Ventures op, het cleantechfonds van de gelijknamige nutsgroep. De vennoten Eric Archambeau en George Coelho lagen aan de basis van het durffonds Balderton in Europa en waren vroege investeerders in de Zweedse muziekstreamingdienst Spotify. De Belg Hans Marteau is bij Astanor verantwoordelijk voor alle operationele activiteiten.

Aphea.Bio tankt 14 miljoen euro bij Het Gentse biotechbedrijf Aphea.Bio heeft 14 miljoen euro opgehaald. De verse middelen komen van Astanor Ventures en van de bestaande aandeelhouders. Dat zijn het VIB, de publieke investeringsmaatschappij PMV en de durffondsen V-Bio Ventures, Agri Investment Fund, Vives, Qbic II en Gemma Frisius. Aphea.Bio heeft een screeningplatform met hoge verwerkingscapaciteit gebouwd om nieuwe micro-organismen te isoleren, te identificeren en te testen om de oogstopbrengsten te verhogen en bescherming te bieden tegen specifieke schimmelziekten. Met het extra geld wil Aphea.Bio, gevestigd in de biotechvallei in Zwijnaarde (Gent), zijn onderzoek naar biomeststoffen en biopesticiden verder financieren tot het indienen van het regelgevingsdossier en de lancering van de eerste commerciële producten, voorzien over enkele jaren.