Belgische families zien brood in (Aziatische) huisdieren

Eén week na de de AB InBev-familie de Spoelberch, investeert nu ook de familie Boël in producten voor huisdieren. Haar holding Sofina stapt voor een onbepaald bedrag in de Chinese bedrijf Petkit.

De Belgische investeerders lijken iets te hebben met huisdieren. Vorige week raakte bekend dat de familie de Spoelberch via haar investeringsvehikel Verlinvest geld had gepompt in het Indiaas bedrijf Heads Up For Tails, dat gespecialiseerd is in producten voor huisdieren. De Indiase markt voor de verzorging van huisdieren is, afgezet tegen het aantal inwoners, nog bescheiden, maar er wordt een sterke groei verwacht.

Nu wedt ook Sofina op een sterke sterke groei van de markt voor huisdieren, maar deze keer in China. Het is een van de nieuwe investeerders die aan boord komt van het bedrijf Petkit, dat producten en slimme toestellen voor huisdieren. Denk aan (automatische) eet- en drinkbakken voor katten, leibanden, draagaccessoires, enzovoort. Petkit haalde 50 miljoen dollar op.

Petkit is naar eigen zeggen aanwezig in meer dan 30 landen. Het bedrijf heeft partnerschappen met zo'n 1.500 fysieke winkels in China. Recente financiële gegevens zijn niet meteen voorhanden, maar in 2018 zou de omzet uitgekomen izjn op 220 miljoen yuan (28,9 miljoen euro).

De Chinese huisdierenmarkt zou volgens het blad China Business Review in 2023 goed zijn voor een totale omzet van omgerekend 62 miljard euro. Die markt zou de jongste tien jaar gegroeid zijn met niet minder dan 2.000 procent.

India en China

Sofina kwam de laatste jaren heel vaak in het nieuws met betrekking tot zijn investering in India - niet in het minst in het bedrijf boven de Indiase leerapp Byju's, dat kan rekenen op een exponentieel groeiende waardering. Het is in het land ook aandeelhouder van het fintechbedrijf Pine Labs, de brillenfabrikant en -keten Lenskart, het platform voor kredietkaartbetalingen Cred en VerSe Innovation, het bedrijf boven het 'Indiase TikTok' en het 'Indiase Google News'.

De Boël-holding is ook al een aantal jaar actief als investeerder in China. Ze investeerde er onder meer in de hotelketen Qingzhu, in Zhangmen (een belangrijke speler voor naschools onderwijs) en in Xinyu, 's lands grootste groothandelaar en distributeur van horloges. Sofina heeft er ook participaties in de producent van medische apparatuur Aohua, de online-verkoper van verse kruideniersproducten MissFresh en in Carebridge, een geïntegreerd netwerk voor gezondheidszorg gevestigd in Shanghai.