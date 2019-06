Belgische groeiers halen record van half miljard op

Belgische niet-beursgenoteerde tech- en biotechbedrijven hebben in het eerste halfjaar bijna een half miljard euro (491 miljoen euro) opgehaald.

Dat is een record en een vijfde meer dan de piek van januari-juni vorig jaar (416 miljoen). Ter vergelijking: in de eerste helft van 2013 stond de teller ‘maar’ op 75 miljoen (zie grafiek).

De top tien kapitaalrondes vertegenwoordigen een totaalbedrag van 350 miljoen euro. Enkele grote deals springen in het oog. Zo haalde het Gentse softwarebedrijf Showpad gisteren 61 miljoen euro op.

Collibra

Maar voorlopig tekent de Brusselse dataspecialist Collibra voor de grootste operatie van 2019. Het bedrijf haalde begin dit jaar 100 miljoen dollar (87 miljoen euro) op bij CapitalG, een investeringsfonds gelinkt aan de Amerikaanse internetreus Google.

Daarmee bereikte Collibra als eerste Belgische techstart-up de mythische status van ‘unicorn’, een start-up met een waardering van meer dan 1 miljard dollar. Showpad komt met zijn jongste kapitaalronde aardig in de buurt, maar overschrijdt die symbolische kaap nog niet.

Van alle Belgische techbedrijven zamelden Collibra en Showpad de jongste jaren het meeste geld in. Collibra kon via verschillende rondes al 203 miljoen euro op zijn bankrekening bijschrijven. Showpad haalde al 166 miljoen euro op. Ze gebruiken dat geld om te investeren in hun operaties en specialisten aan te werven, maar vooral om internationaal uit te breiden.

Succesverhalen

Het valt op dat Belgische bedrijven steeds grotere bedragen ophalen. ‘Er is veel kapitaal beschikbaar. Dat zoekt actief naar investeringsopportuniteiten’, zegt David Dessers, managing partner van het advocatenkantoor Cresco, dat gespecialiseerd is in de financiering van start-ups.

‘Naarmate het Belgische ecosysteem groeit en bekend raakt, groeien ook de kapitaalrondes.’ Volgens Dessers monitoren buitenlandse durfkapitalisten de Belgische markt actief en focussen die zowel op kleinere investeringsrondes als op de grotere deals. ‘Succesverhalen als Collibra en Showpad dragen bij tot een sterkere focus van investeerders.’

Ook starters vinden gemakkelijker geld. ‘De grotere kapitaalrondes voor scale-ups en grotere start-ups weerspiegelen zich ook in grotere zaairondes voor de financiering van starters. Al staat of valt alles met de kwaliteit van de onderneming en haar oprichters.’

Biotechnologie laat zich dit jaar eveneens sterk gelden. De Belgische biotechbedrijven haalden tijdens de eerste zes maanden van het jaar bijna 200 miljoen euro op. Promethera (40 miljoen) en Confo Therapeutics (30 miljoen) voeren het peloton aan. Van de grootste tien kapitaaloperaties van groeiers dit jaar zijn zes biotechbedrijven.