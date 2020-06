Belgische groeiers halen recordbedrag op

De Belgische groeibedrijven haalden in het eerste halfjaar 610 miljoen euro op. Dat is een nieuw record. In juni alleen al stroomde 100 miljoen hun richting uit.

Het gaat hard voor de Belgische niet-genoteerde tech- en biotechbedrijven. De miljoenen blijven er ondanks de coronacrisis binnenstromen. Drie weken geleden werd het vorige financieringsrecord gebroken. De teller stond toen op 561 miljoen euro, bijna 12 procent meer dan in het eerste halfjaar van vorig jaar (502 miljoen).

Maar dat bedrag zwol de jongste weken nog aan en bereikt - nu het eerste halfjaar erop zit - niet minder dan 610 miljoen euro, een nieuw record. Dat kapitaal werd opgehaald via 69 kapitaalrondes. In het tweede kwartaal werd ook een nieuw record gevestigd met een ingezameld bedrag van 374 miljoen.

Ter vergelijking: in 2015 stond de teller na het eerste halfjaar op 158 miljoen euro. Het toont hoe hard de financiering van groeiers de jongste jaren is gegroeid (zie grafiek).

Nasdaq

De jongste ronde is die van de mobiliteitsapplicatie Skipr. Die kreeg zopas 7 miljoen euro toegestopt van de bank Belfius en van zijn eigenaar Lab Box, de start-upincubator van de autogroep D'Ieteren Auto. Maar de grootste ronde staat op naam van Iteos Therapeutics. Het Waalse bedrijf haalde in het voorjaar 114 miljoen euro op, voornamelijk bij Amerikaanse investeerders.

Amper twee maanden na die kapitaalronde heeft de Waalse specialist in kankertherapie een dossier ingediend bij de beurswaakhond SEC voor een beursgang op de Amerikaanse beurs Nasdaq. Hij wil met de operatie 100 miljoen dollar ophalen om zijn onderzoek te financieren. Iteos is een van de vele bedrijven die een doorbraak hopen te forceren in immunotherapie om kanker te lijf te gaan.

Het databeheerplatform Collibra staat voorlopig op twee met een kapitaalronde van 103 miljoen euro. De eerste Belgische eenhoorn (een groeibedrijf met een waardering van meer dan 1 miljard dollar) werd bij de operatie gewaardeerd op 2,3 miljard dollar. In de top tien van de grootste operaties van 2020 staan zes biotechbedrijven en vier techbedrijven. Die tien bedrijven haalden samen 410 miljoen euro op.

Coronacrisis

De coronacrisis veroorzaakte zowel bij Iteos als bij Collibra hoogstens wat vertraging, maar bracht de kapitaalrondes niet in gevaar. Dat lieten de CEO's van de twee bedrijven eerder al weten. 'Er is wel wat stress geweest, maar het was beheersbaar. De deal is overeind gebleven. En de waardering van het bedrijf die we voor ogen hadden, is niet meer in vraag gesteld', zei Michel Detheux (Iteos) bij de aankondiging van de deal begin april.

Felix Van de Maele (Collibra) trad hem bij. 'Bedrijven met veel cash komen altijd het sterkst uit de crisis. We tonen onze klanten, werknemers en partners dat we sterk staan en blijven investeren', zei hij rond dezelfde periode.

Lode Uytterschaut van Start it @ KBC, een organisatie die starters begeleidt in hun groeitraject, concludeerde dat de coronacrisis tot een scherpe tweedeling in het start-uplandschap geleid heeft. Sommige bedrijven zijn sterk aan het groeien omdat ze andere bedrijven helpen in de overgang van een fysiek naar een digitaal businessmodel. Een andere groep had het al moeilijk voor de coronacrisis en dreigt er nu uit te gaan. Een middengroep heeft het volgens Uytterschaut tijdelijk moeilijker, maar zal de crisis wel overleven.