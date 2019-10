Belgische investeerder M80 koopt Franse specialist in voedingssupplementen

Het fonds focust op groeibedrijven in de consumentensector, de gezondheidszorg, businessdiensten en de maakindustrie. Het wil vooral investeren in ondernemingen die het kan helpen digitaliseren om de omzet te verhogen en efficiënter te worden.

In april dit jaar had M80 met de Belgische deurenfabrikant Theuma een eerste deal beet. Daar zijn intussen twee bedrijven bijgekomen: de Luxemburgse internetdienstenleverancier Gandi.net en de Franse verzekeringsmakelaar Eurodommages.

Retailers

Nummer vier in de rij is het eveneens Franse Strapharm. Daar neemt M80 een meerderheidsbelang, naast het management. Strapharm is een ontwikkelaar en producent van voedingssupplementen. De firma werkt zowel voor bekende merken als onder private label voor grote retailers in Frankrijk en het buitenland. Strapharm heeft het volledige gamma van voedings- en dieetsupplementen in huis, inclusief producten die de immuniteit en sportprestaties verhogen als middeltjes voor huisdieren.