Belgische noodgeneratoren in Duitse handen

Rolls-Royce Power Systems koopt de Luikse producent van noodgeneratoren Kinolt. Die was sinds 2015 in handen van het investeringsfonds 3i.

Midden 2015 legde 3i voor een onbekend bedrag de hand op het bedrijf, dat toen nog Euro-Diesel heette. Daar komt nu verandering in: Rolls-Royce Power Systems wordt de nieuwe eigenaar van de Luikse groep. De deal is aangemeld bij de mededingingsautoriteiten. Hoeveel geld de Duitse producent van zware dieselmotoren voor de scheepvaart, de industrie en de defensiesector op tafel legt, is niet bekend.