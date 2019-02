Belgische zakendynastiën investeren fors in privéscholen

20 procent

Volgens de Britse krant Financial Times investeert BDT Capital Partners - geleid door Byron Trotts, een ex-dealmaker van Goldman Sachs - 400 miljoen pond (458 miljoen euro) in de scholengroep, waarvan 270 miljoen pond (309 miljoen euro) voor de aandelen zélf. De holding van de familie Boël - die zelf niet communiceert over de deal - investeert naar alle waarschijnlijkheid een gelijkaardig bedrag. Het zou voor Sofina een van de grootste - of zelfs de allergrootste - investeringen ooit zijn.

Zeventig scholen

Cognita is een groep van privéscholen die internationaal actief is, met 72 scholen in portefeuille. Het is onder meer eigenaar van de Southbank International School in Londen, de British School of Barcelona, de Stamford American International School in Singapore en de International School in Ho Chi Minh (Vietnam). Meer dan 43.000 leerlingen lopen er school.