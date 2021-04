'Belgische zakenfamilie werkt aan exit logistieke drankenreus'

Hillebrand is gespecialiseerd in logistieke diensten voor de (sterke)drankensector.

De Belgische investeringsmaatschappijen Cobepa maakt werk van een exit uit Hillebrand. De Duitse logistieke drankenreus zou bij de deal mogelijk gewaardeerd worden op meer dan 1,5 miljard euro. Ook Sofina is aan boord als aandeelhouder.

Cobepa, voor de meerderheid in de handen van de AB InBev-familie de Spoelberch, zit al vijftien jaar in het kapitaal van het Duitse Hillebrand. De Duitse groep die in 1844 werd opgericht, is gespecialiseerd in logistieke diensten voor de (sterke)drankensector. Ze vervoert de goederen van haar klanten hoofdzakelijk per schip.

De Brusselse investeerder kocht aanvankelijk 42 procent van de aandelen van Hillebrand, maar trok dat op tot 58 procent. Transport en logistiek vertegenwoordigde eind 2019 zo'n 7 procen van Cobepa's portefeuille.

Volgens het persagentschap Reuters is Cobepa een adviseur aan het selecteren om zijn aandelen te verkopen, inspelend op de hogere waarderingen voor logistieke spelers door de coronacrisis.

Vijf jaar geleden dook ook Sofina in het kapitaal van de logistieke reus op. De holding van de familie Boël verwierf bijna 21 procent van het kapitaal. De familie Hillebrand en het management behielden de resterende aandelen. Volgens onze informatie kwam het aandeelhouderspact tussen de twee Belgische investeerders eerder dit jaar ten einde. Of Sofina ook zal verkopen, is onduidelijk.

Hillebrand was vorig jaar goed voor een omzet van 1,4 miljard euro. Het is de op vier na grootste participatie in de portefeuille van Sofina, blijkt uit het jaarverslag van de holding.

Bij Cobepa en Hillebrand is voorlopig niemand bereikbaar voor commentaar.