Bill Gates verwerft controle over Four Seasons-hotelketen

Cascade Investment, de investeringsmaatschappij van Microsoft-medeoprichter Bill Gates, verwerft de controle over de hotelketen Four Seasons door extra aandelen te kopen.

Het bekende Amerikaanse bedrijf Four Seasons baat 121 hotels en resorts uit, net als 46 residentiële woonprojecten in 47 landen. Het zwaartepunt van de activiteiten ligt in de VS, maar de keten is ook elders actief. Onder meer in Europa, maar niet in ons land.

Four Seasons stond een tijdlang op de beurs, maar werd in 2007 weer een privébedrijf. Sindsdien is het in handen van Cascade Investment, dat in 1997 voor het eerst in het kapitaal stapte, en Kingdom Holding Company, het investeringsvehikel van het regime in Saoedi-Arabië. Kingdom Holding wordt aangestuurd door de Saoedische prins Al-Waleed bin Talal, die al decennialang close is met Gates en samen met hem investeert. De voorzitter van Four Seasons, Isadore Sharp, bezit 5 procent van het bedrijf.

10 miljard dollar

Nu koopt Cascade de helft van het belang van Kingdom Holding voor 2,2 miljard dollar (bijna 1,9 miljard euro). Daardoor hangt aan heel Four Seasons een prijskaartje van 10 miljard dollar. Cascade verwerft 23,75 procent extra van het bedrijf en drijft zijn belang op tot 71,25 procent, waardoor het de controle verwerft.