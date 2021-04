Boël-holding Sofina is een miljardenbedrijf rijker

De portefeuille van Sofina is een miljardenbedrijf rijker. Cred, een Indiaas platform voor het beheer van kredietkaartbetalingen, is voortaan 2,2 miljard dollar waard. In drie maanden is waarde van de inleg van de Boël-holding verdrievoudigd.

De holding van de familie Boël werd begin januari aandeelhouder van Cred, een Indiase start-up die een app ontwikkelde om kredietkaartbetalingen te beheren. De investering van Sofina kaderde in een kapitaalronde van 81 miljoen dollar, waarbij Cred op ongeveer 800 miljoen dollar gewaardeerd werd. Die operatie werd mee geleid door Sequoia - al decennia een bondgenoot van de Boëls - en een reeks andere aandeelhouders.

Amper drie maanden later haalt het Indiase fintechbedrijf nog meer vers geld op. Het zamelde bij nieuwe en bestaande aandeelhouders 215 miljoen dollar (181 miljoen euro) in om zijn groei te financieren. Ook Sofina legde opnieuw geld op tafel. Hoe groot het belang van de Belgen in Cred is, is niet bekend.

Cred heeft een app ontwikkeld die toelaat kredietkaartfacturen te betalen en uitgaven te beheren. Wie zijn kredietkaartfactuur op tijd betaalt, krijgt toegang tot bijkomende diensten en een reeks luxeproducten. Volgens het bedrijf wordt een vijfde van alle kredietkaartfacturen in India via zijn app betaald. Een derde van alle premiumkredietkaarthouders zou de app gebruiken.

Cred werd bij de recentste kapitaalronde gewaardeerd op 2,2 miljard dollar. De start-up uit Bangalore haalde in totaal al 443 miljoen dollar op. Cred is niet de eerste Indiase fintechinvestering van Sofina. De holding stapte zes jaar geleden ook al in Pine Labs, een bedrijf dat betaaloplossingen ontwikkelt en marktleider is in India.

Kudde eenhoorns

Met de waardering van 2,2 miljard dollar voor Cred dikt het rijtje eenhoorns, techbedrijven met een waardering van minstens 1 miljard dollar, in de portefeuille van Sofina aan.

In die categorie zitten ook de Britse processorenbouwer Graphcore, het Indiase fintechbedrijf Pine Labs, de Indiase brillenfabrikant en -keten Lenskart, de populaire digitale marktplaats Vinted en VerSe Innovation, het bedrijf boven het 'Indiase TikTok' Josh en Dailyhunt, het 'Indiase Google News'. Sofina klom vorig jaar ook aan boord bij het databedrijf Collibra, de eerste Belgische eenhoorn en zit ook na de miljardenbeursgang nog aan boord bij de Britse e-commercegroep The Hut Group.