Boëls pompen geld in Chinese e-kruidenier (bis)

Sofina investeert voor de tweede keer dit jaar in de Chinese online kruidenier Miss Fresh.

Miss Fresh is een Chinees bedrijf dat gespecialiseerd is in de online verkoop en levering van verse voedingsproducten van hoge kwaliteit. Het bestaat al vier jaar en is actief in twintig Chinese steden, waaronder de grootsteden Peking, Shanghai, Guangzhou en Shenzhen.

Sofina stapte begin dit jaar in Miss Fresh naar aanleiding van een kapitaalronde van 500 miljoen dollar (427 miljoen euro). Dat was de zevende geldinzameling van het Chinese internetbedrijf. Via de operatie verwierf de Boël-holding 9,3 miljoen aandelen Miss Fresh, goed voor een belang van 2,3 procent.

Intussen heeft de Chinese start-up nog meer geld bijgetankt. Begin deze maand haalde ze nog eens 450 miljoen dollar op. De grootste kapitaalverschaffers zijn de investeringspoot van de Amerikaanse zakenbank Goldman Sachs en de Chinese internet- en gamingreus Tencent. Sofina tastte opnieuw in de buidel. Voor welk bedrag is voorlopig onduidelijk, maar het loopt allicht op tot enkele miljoenen dollar.

Miss Fresh zal het verse geld investeren in het ontwikkelen van zijn logistieke keten en van zijn technologie. Xu Zheng, de oprichter en CEO van Miss Fresh, wil op termijn 10.000 magazijnen openen in 100 Chinese steden.

Azië

Sofina richt zijn pijlen al langer op Azië. In China zit de Boël-holding behalve in Miss Fresh ook in het kapitaal van Carebridge, het ontwikkelingssproject van het toonaangevende Chinese ziekenhuis Jiahui in Sjanghai. Ze investeerde ook in het investeringsfonds China Renaissance Capital Investment, dat bij de huidige kapitaalronde van Miss Fresh trouwens ook geld op tafel legde.

De Boëls zijn evenwel nog actiever in India. Sofina bezit er 10 procent van het bedrijf achter de interactieve leerapp Byju's - sinds dit jaar een 'eenhoorn' (een techbedrijf met een waardering van meer dan 1 miljard dollar, red.). Voordien pompte Sofina ook al geld in de Indiase e-commercebedrijven Myntra, Freecharge en Flipkart, het lokale Amazon. Dat laatste werd enkele maanden geleden overgenomen door de Amerikaanse retailreus Wal-Mart. Het leverde Sofina 80 miljoen euro cash op, acht keer de inleg uit 2013.