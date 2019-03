Brederode verhoogt dividend met 10,6 procent

De winst van de holding Brederode is in 2018 met 7 procent gestegen hoewel de aandelenmarkten klappen kregen.

De holding van de familie van der Mersch heeft vooral dankzij haar portefeuille private equity (niet-beursgenoteerde aandelen) een goed jaar achter de rug. De winst steeg in 2018 met 7 procent naar 182,3 miljoen euro of 6,22 euro per aandeel. De beleggingen in private equity boekten een rendement van 20,6 procent. Zij profiteerden onder meer van de stijging van de dollar. Het groene biljet werd 4,5 procent duurder.