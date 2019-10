Brusselaars bouwen miljard dollar aan start-ups

Het Brusselse eFounders, een ‘kraamkamer voor softwarebedrijven’, heeft sinds zijn oprichting in 2011 al voor een miljard dollar start-ups gebouwd. En de groei is er nog niet uit, klinkt het.

eFounders, dat zichzelf omschrijft als een ‘start-upstudio’, is in eigen land een weinig bekende naam, maar mag meespelen in de Champions League van de internationale durfkapitaalscene. Gerenommeerde investeringsfondsen als Sequoia, Accell Partners en Index Ventures investeerden al tientallen miljoenen in de start-ups die bedacht en begeleid werden in een discreet kantoor aan het Brusselse Flageyplein.

Ook die start-ups zelf zijn geen publieksnamen, maar dat komt vooral omdat ze zich allemaal richten op de zakelijke markt. De oprichters van eFounders, de Belg Quentin Nickmans en de Fransman Thibaud Elziere, besloten acht jaar geleden dat er geld te verdienen was met cloudsoftwarebedrijven (SaaS) die focussen op de kmo-markt.

Hun model begint met een goed idee, dat ze in ruim een jaar tijd proberen om te zetten in een groeibedrijf, door er ervaren ondernemers en genoeg kapitaal voor aan te trekken. Na die periode worden de start-ups, maar blijft eFounders nog mee aan boord als (minderheids)aandeelhouder.

Ze richtten bedrijven op als Spendesk, een tool waarmee de bedrijfsuitgaven kunnen worden beheerd, of Mailjet, dat bedrijven helpt om mailcampagnes op te zetten en te monitoren. De start-ups van eFounders bieden oplossingen die vaak al langer bestaan voor grote bedrijven in een abonnementsmodel aan voor kleinere ondernemingen.

Dat die keuze succes had, blijkt uit de mijlpaal waarmee eFounders vandaag uitpakt: de studio ondersteunde sinds 2011 al 23 bedrijven met een totale waardering van een miljard dollar. In dat bedrag wordt ook rekening gehouden met vier bedrijven die al een overnemer hebben gevonden. Mailjet wordt eerstdaags overigens de vijfde 'exit'.

Unicorn

De 23 bedrijven zijn volgens eFounders samen goed voor een duizendtal jobs. De meerderheid daarvan zit overigens niet in België omdat de meeste start-ups zich na een tijd in het buitenland – vooral in de VS – gaan vestigen. De bedrijven haalden allemaal samen 254 miljoen dollar op en zijn goed voor 107 miljoen euro recurrente inkomsten per jaar (ARR).

Een ‘unicorn’ – een start-up met een miljardenwaardering – heeft eFounders nog niet afgeleverd, maar Nickmans sluit niet uit dat dat nog gebeurt. Frontapp (een gedeelde supermailbox voor teams) en Aircall (cloudtelefonie) zijn volgens hem twee bedrijven ‘van het kaliber van een Showpad’ (de Gentse tool voor verkopers).