Brusselse eFounders haalde dit jaar al 100 miljoen op voor start-ups

Aircall, een bedrijf uit de stal van start-upmaker eFounders, haalt 29 miljoen dollar op. De teller van eFounders staat dit jaar al op 112,6 miljoen dollar (94 miljoen euro) vers kapitaal.

Eén van de best bewaarde geheimen van de Belgische start-upscene huist in een discreet kantoor aan het Brusselse Flageyplein. EFounders, zeven jaar geleden opgericht door de Belg Quentin Nickmans en de Fransman Thibaud Elziere, bouwde de voorbije jaren in relatieve stilte een indrukwekkende groep softwarebedrijven uit. In totaal gaat het om 14 bedrijven, die goed zijn voor een recurrente jaaromzet van zowat 50 miljoen euro en die samen al 176 miljoen dollar (147 miljoen euro) kapitaal konden aantrekken.

Het recept van eFounders, dat zichzelf omschrijft als een start-upstudio, laat zich niet in een klassiek hokje vangen. Het bedrijf probeert in 12 à 18 maanden een goed idee om te zetten in een groeibedrijf, door er ervaren ondernemers en genoeg kapitaal voor aan te trekken. Na die periode worden de start-ups verzelfstandigd met de hulp van externe financiers, maar blijft eFounders wel aan boord als (minderheids)aandeelhouder.

Omdat veel van de start-ups zich naderhand in de VS vestigen - ‘dat moet nu eenmaal als je in die markt wilt doorbreken’ - worden ze niet voor ‘Belgisch’ aangezien. Het neemt niet weg dat eFounders vooral in Europa jobs gecreëerd heeft. Van de 500 werknemers die de 14 start-ups samen tewerkstellen, is ruim de helft in België en Frankrijk aan de slag, schat Nickmans.

Cloud

500 De 14 start-ups van eFounders tellen samen ruim 500 werknemers en zowat 100.000 klanten.

Niet elk idee komt in aanmerking voor een start-up. ‘We bouwen alleen SaaS-bedrijven (software via de cloud, red.) die bezig zijn met de werkplek van de toekomst en die focussen op de kmo-markt’, zegt Nickmans. Vanwaar die focus? ‘Enerzijds is de bedrijvenmarkt beter meetbaar en voorspelbaar dan de consumentenmarkt, die het meer van tijdelijke trends moet hebben. Het leuke aan de kmo-markt is dat je de marketing van je product toch een beetje sexy kunt houden.’

EFounders rekent op een gemiddelde doorlooptijd van negen jaar alvorens het zijn participaties in start-ups te gelde kan maken. De Brusselse bedrijvenbouwer heeft intussen wel een prima reputatie opgebouwd bij grote durfkapitaalfondsen die op zoek zijn naar interessante investeringen (zie inzet).

Topfondsen komen shoppen bij eFounders Enkele van de bekendste durfkapitaalbedrijven investeerden al in de start-ups van eFounders. Een onvolledig overzicht: Het gereputeerde Silicon Valley-fonds Sequoia leidde begin dit jaar een kapitaalronde van 66 miljoen dollar bij Frontapp, een Frans bedrijfje dat een gedeelde inbox heeft ontwikkeld voor werknemers. ‘Aanvankelijk geloofde niemand erin. Ze hebben een programma gevolgd bij (de gereputeerde Californische accelerator) Y Combinator, en plots werden ze een ware hype. Intussen draaien ze al 10 miljoen euro omzet’, zegt Nickmans. Het Europese topfonds Index Ventures leidde een ronde van 4,4 miljoen dollar bij de start-up Slite, die een Slack-achtig platform heeft bedacht waarmee werknemers in real-time documenten kunnen opstellen. Index stopte ook 10 miljoen dollar in Spendesk, een platform om de bedrijfsuitgaven te beheren. Accell Partners, een fonds uit Silicon Valley dat onder meer in Facebook en Spotify investeerde, stopte eerder deze maand geld in Station, een spin-off van eFounders die een centraal ‘werkstation’ heeft ontwikkeld voor allerlei populaire browsertoepassingen.

Ook de kapitaalronde die vandaag wordt bekendgemaakt, brengt een paar grote buitenlandse fondsen bijeen. Het Londense Draper Esprit, Balderton Capital, Next-World Capital en Newfund stoppen samen 29 miljoen dollar in Aircall. Dat vier jaar oude bedrijf ontwikkelde software waarmee telefonie diepgaand kan worden geïntegreerd in andere bedrijfstoepassingen, zoals CRM- en salessoftware.

De recente grote operaties doen Nickmans dromen van een unicorn - een start-up met een miljardenwaardering - met Belgische roots. Voor eFounders zelf ziet hij een toekomst als ‘een soort Sofina’, een verwijzing naar de beursgenoteerde Belgische holding die al mooie meerwaarden heeft geboekt op digitale bedrijven zoals het Indiase Flipkart. ‘We hebben met eFounders twee kapitaalrondes gedaan, maar in principe hebben we nu geen geld meer nodig’, zegt hij.