Brusselse eFounders investeert in digitale handtekeningen

De Brusselse bedrijvenbouwer eFounders stapt in YouSign, een bedrijf dat in Frankrijk de toon zet in elektronische handtekeningen. De dienst wordt onder meer in ons land gelanceerd.

YouSign is een Normandisch bedrijf dat een app en bijbehorende diensten heeft ontwikkeld voor het digitaal ondertekenen van documenten. In Frankrijk telt het bedrijf duizenden klanten, onder wie enkele grote namen zoals de verzekeraar Allianz, de supermarktketen Auchan en de investeringsgroep BpiFrance.

De Brusselse start-upstudio eFounders neemt een ‘omvangrijk minderheidsbelang’ in het bedrijf door de aandelen van institutionele investeerders over te nemen. De exacte participatie en het bedrag worden niet bekendgemaakt, maar volgens Quentin Nickmans van eFounders gaat het om een investering van ‘enkele miljoenen’.

De overname van een bestaand bedrijf is een primeur voor eFounders, dat de voorbije jaren een reputatie opbouwde als oprichter en incubator voor internationale start-ups. Het bedrijf focust daarbij op schaalbare cloudsoftware-oplossingen voor de kmo-markt, en ondersteunt zijn bedrijven met management- en financiële expertise.

Standaarden

‘We speelden al langer met het idee om iets te doen met elektronische handtekeningen, en we kenden de oprichters van YouSign al enkele jaren’, zegt Nickmans. Volgens hem is het moment nu rijp om te investeren.

‘De markt voor digitale handtekeningen was vorig jaar al meer dan een miljard euro waard en zal de komende 10 jaar naar verwachting met 30 procent groeien. Zowel in de VS als in Europa is nieuwe regelgeving van kracht die gemeenschappelijke standaarden oplegt’, klinkt het. ‘YouSign zelf heeft in Frankrijk al een mooi parcours afgelegd en wil zijn groei nu versnellen in heel Europa. Momenteel is er nog geen dominante Europese speler, wij willen die worden in het kmo-segment.’

Een belangrijke stap daarin is de lancering van YouSign in België en enkele andere landen. Klanten hebben de keuze uit een software-interface (API) die ze in bestaande toepassingen kunnen verwerken, of het gebruik van een cloudplatform waar documenten kunnen worden opgeladen en gehandtekend. De authenticatie gebeurt via e-mail, met bevestiging per sms.