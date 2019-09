CEO AvH: ‘Europa is naïef in de handel met de Chinezen'

Jan Suykens: 'Ik zie ons nog eerder in de VS actief worden dan winst maken in China.'

CEO Jan Suykens van de holding Ackermans & van Haaren, de hoofdaandeelhouder van de maritieme engineeringgroep DEME, hekelt de Europese laksheid tegenover de Chinese baggerconcurrenten.

De investeringsmaatschappij Ackermans & van Haaren (AvH) pakte uit met recordcijfers over het eerste halfjaar en bracht haar beleggers het voorbije decennium een rendement van 15,6 procent per jaar op. CEO Jan Suykens mikt ook de komende jaren op een groei boven 10 procent. Hij is echter misnoegd over de korting van AvH tegenover de sector. En over de oneerlijke Chinese concurrentie. Dat zei hij tijdens de 15de editie van onze CEO Talks, waarbij de lezers vragen konden stellen.

AvH heeft vijf takken: maritieme engineering en bouw, (private) banking, (zorg)vastgoed, landbouw en energie, en groeikapitaal. Zijn er plannen om in nieuwe sectoren te investeren?

Jan Suykens: ‘We focussen ons bewust op een beperkt aantal strategische deelnemingen, vanwaaruit we recurrent groeiende resultaten proberen te genereren. Daarbovenop mikken we van tijd tot tijd op meerwaarden vanuit onze tak groei-investeringen, waar we ook kijken naar nieuwe sectoren. Daardoor is ons geconsolideerd eigen vermogen gemiddeld 12 procent per jaar gegroeid over de laatste 30 jaar. De bijdrage van onze kernparticipaties is in tien jaar gestegen van 100 naar 300 miljoen euro. Onze eerste prioriteit is die kerndeelnemingen steunen in hun groei.’

‘Als we kijken naar hoeveel expertise, kennis en netwerken er in onze bedrijven zit, moeten we voor nieuwe initiatieven niet ver kijken. DEME, bijvoorbeeld, staat in het midden van de trend naar hernieuwbare energie, de schaarste van grondstoffen en milieuactiviteiten. DEME bouwt windparken, of speurt naar mangaanknollen op de oceaanbodem om er mineralen uit te halen. Sipef is actief in tropische landbouw en heeft enorm veel agronomische kennis. Vandaar dat clean- of agritech evidente sectoren zijn voor ons, getuige onze recente investeringen in Biolectric of Agrosavfe.’

Jan Suykens (Ackermans & van Haaren) | CEO Talk

DEME op de beurs?

CFE tekent voor zowat 30 procent van de portefeuille en bestaat enerzijds uit de maritieme engineeringgroep DEME en anderzijds uit een bouwtak. Waarom die niet splitsen en DEME apart op de beurs laten noteren?

Jan Suykens: ‘In feite staat DEME al op de beurs, via CFE. De bouw- en vastgoedtak vertegenwoordigt maar 10 à 15 procent van de geconsolideerde resultaten van CFE. Wij bieden volledige transparantie over zowel DEME als de bouwactiviteiten. Er is dus geen reden om op de DEME-waardering een korting te leggen zoals de markt vandaag doet. CFE noteert tegen 6 à 7 keer de brutobedrijfswinst (ebitda), tegenover bijna 9 keer voor onze sectorgenoot Boskalis. Die heeft trouwens ook een bouwtak, waar de cijfers niet van bekend zijn.’

Jan De Nul zei onlangs dat het in de baggersector zelden zo slecht ging. Geldt dat ook voor DEME?

Suykens: ‘De concurrentie is hard. Maar DEME is veel meer dan baggeren. DEME is meer gediversifieerd dan ooit. We hebben 15 jaar geleden geloofd in het potentieel van offshorewindenergie. In feite is de business pas sindsdien van een nearshore- naar een offshoreactiviteit geëvolueerd, veel verder op zee. 80 procent van de aardbol is water. Alles wat op en rond het water gebeurt, biedt potentieel voor DEME. De stijging van de zeespiegel, de verstedelijking van de kuststreken, de evolutie naar hernieuwbare energie en de schaarste aan grondstoffen zijn opportuniteiten voor maritieme engineeringbedrijven. Het grote verschil met vroeger is dat deze diversificatie veel innovatie vergt en daarom kapitaalintensief is.’

Chinezen en Amerikanen

Heeft de traditionele baggersector last van de Chinese opmars?

Suykens: ‘Ja. Europa is naïef met zijn opengrenzenbeleid in de handel met de Chinezen. De Chinese baggeraars, die zich goedkoop door staatsbanken laten financieren, mogen hier meedingen naar contracten. Omgekeerd schermen zij hun markt via talloze achterpoortjes af. Er is geen gelijk speelveld. We hebben dat al meermaals aangekaart bij de politici, maar vinden geen gehoor. Je kan het misschien niet eens zijn met de manier waarop de Amerikaanse president Donald Trump een eerlijker handel met China probeert te verkrijgen, maar in essentie heeft hij wel gelijk.’

Ook de VS schermen hun baggermarkt af via de Jones Act.

Suykens: ‘Daar lijkt een opening toch haalbaar. We proberen de VS te overtuigen dat ze groei en werkgelegenheid kunnen creëren door de innovatievere spelers uit Europa toe te laten en met de Amerikanen samen te werken. Dat kan hun markt een nieuwe boost geven. Trump is een zakenman en heeft daar wel oren naar. Ik zie ons eerder in de VS actief worden dan winst maken in China.’

Hoe ziet u de toekomst van de plantagegroep Sipef, die het erg moeilijk heeft?

Suykens: ‘Wij blijven geloven in Sipef. We kochten onlangs nog aandelen bij. Als een van de weinigen in de sector telen zij 100 procent duurzame palmolie. Bovendien is de palmolieteelt ook duurzamer dan soja of koolzaad. 1 ton palmolie vergt maar 10 à 20 procent van de landbouwgrond die andere teelten nodig hebben. De druk op de palmolieprijs is tijdelijk. Het blijft de enige voedingsolie die lokaal voor de groeiende Aziatische bevolking geproduceerd kan worden.’

Bankentak

Weegt de lage rente op jullie banktak?

Suykens: ‘Met Bank J. Van Breda richten we ons op ondernemers en vrije beroepers, zowel voor hun privé- als professionele behoeftes. De klanten worden naar Bank Delen gebracht voor vermogensbeheerdiensten. We slagen erin de druk op de rentemarge te compenseren met stijgende volumes en meer commissie-inkomsten. De laatste tien jaar groeiden de deposito’s en kredieten met 8 procent per jaar. De buitenbalansbeleggingen, zoals levensverzekeringen, fondsen en vermogensbeheer, stegen meer dan 12 procent.’

Bij Bank de Kremer is het duidelijk dat een digitale dienstverlener niet zonder een fysiek contact of kantorennetwerk kan.

Is de activiteit met Bank de Kremer geen overlapping met Bank Delen? Zou het niet beter zijn die samen te voegen om synergieën te creëren?

Suykens: ‘Bank de Kremer is een digitale dienstverlener om het spaarvermogen en de pensioenplanning van particulieren in de kaart te brengen. Het is gericht op een groot publiek, een type cliënteel dat Bank Van Breda niet bereikt en dat minder makkelijk de weg vindt naar Bank Delen. Het is te vroeg om het succes te evalueren, maar het is wel al duidelijk dat een digitale dienstverlener niet kan overleven zonder fysiek contact of kantoren.’