Cirkel is rond voor Sofina en Syx Automations

De Vlaamse specialist in toegangscontrole en gebouwenbeheer Syx Automations wordt net als zijn Oostenrijkse moederhuis Spaans. Dat gebeurt met de hulp van Sofina, dat Syx drie jaar geleden indirect verkocht aan de Oostenrijkers.

Groot nieuws in de sector van de toegangscontrole: het Spaanse Salto koopt zijn Oostenrijkse sectorgenoot Gantner, die in de handen zat van het Franse investeringsfonds Ardian. Samen groeien ze uit tot een wereldleider in hun sector.

De deal heeft ook een Belgisch kantje, want Gantner is sinds 2017 eigenaar van Syx Automations, een bedrijf dat software- en automatiseringsoplossingen maakt voor de vrijetijdssector. Het management van Syx Automations was naar aanleiding van die deal ook aandeelhouder geworden van de Oostenrijkse groep.

Europese investeerders

Maar dat is niet het enige Belgische luik. Want Salto financiert de overname deels met geld van een reeks Europese investeerders, waaronder het Belgische Sofina. Hoeveel de Boël-holding op tafel legt, is niet bekend. Een van de andere investeerders die mee aan boord komt, is de Franse investeerder Florac, die in handen zit van de familie Meyer. Dat is een van de takken van de famlie Louis-Dreyfus.

Sofina komt op die manier eigenlijk voor een tweede keer indirect aan boord bij Syx Automations, want tussen 2013 en 2017 was het investeringsfonds Sofindev de hoofdaandeelhouder (60,5%) van het Ieperse bedrijf. En wie zijn de historische aandeelhouders van Sofindev? De distributiegroep Colruyt en... Sofina.

1.200 werknemers Salto en Gantner zijn samen goed voor 1.200 werknemers en een omzet van 260 miljoen euro.