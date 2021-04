Cobepa en Astorg kopen merkenbeschermer Corsearch

De Brusselse investeerder Cobepa koopt samen met zijn Franse sectorgenoot Astorg de Britse merkenspecialist Corsearch. De prijs van de transactie is niet bekend.

De naam Corsearch doet bij het grote publiek allicht geen belletje klinken, hoewel het Britse bedrijf voor 's werelds bekendste merken werkt. De merkenspecialist, een voormalig onderdeel van Wolters Kluwer, is gespecialiseerd in het beheer en de bescherming van merken en intellectuele eigendommen, zowel on- als offline. In die sector is het een van de grotere spelers wereldwijd, goed voor een omzet van ruim 100 miljoen dollar.

Corsearch, een voormalig onderdeel van Wolters Kluwer, is gespecialiseerd in het beheer en de bescherming van merken en intellectuele eigendommen.

Ter vergelijking: in België is het familiale Gevers - met een omzet van 53 miljoen euro - de marktleider in het beheer en de bescherming van intellectuele eigendommen.

Wolters Kluwer verkocht het bedrijf drie jaar geleden aan de Amerikaanse investeerder Audax voor 140 miljoen dollar. Na een reeks overnames - Corsearch kocht sindsdien Yellow Brand Protection (2018), Principium (2019), Marketly (2020), TrademarkNow (2020), Pointer Brand Protection (2020) en Entura (2021) - verkoopt Audax het bedrijf nu door aan het duo Astorg-Cobepa. Hoeveel de twee op tafel leggen, is niet bekend. Het management bij Corsearch blijft aan boord.

Astorg

Astorg is sinds kort wellicht iets bekender in ons land. Het kocht enkele weken geleden de Vlaamse producent van aluminiumprofielen Corialis (ex-Aliplast) voor niet minder 1,6 miljard euro. Astorg nam zijn concurrenten in snelheid en sloot een deal terwijl zij hun messen nog aan het slijpen waren.

Cobepa is sinds het zich in 2004 heeft losgemaakt van BNP Paribas voor meer dan de helft in de handen van de familie de Spoelberch, een van de Belgische aandeelhoudersfamilies van de bierreus AB InBev. Daarnaast bezitten de Duitse farmafamilie Boehringer en telgen van het bankiersgeslacht Benjamin de Rothschild aandelen Cobepa, net als de Britse vermogensbeheerder Caledonia Investments.