Cobepa-families doen Franse megadeal

Cobepa is een instituut in de Belgische haute finance. De investeringsmaatschappij maakte zich ruim tien jaar geleden - na een episch beursgevecht - los van de Franse bankgroep BNP Paribas . Enkele jaren geleden kochten de Boehringers , een van de Duitse families achter de farmareus Boehringer Ingelheim, een tiende van het kapitaal van de Belgische investeringsmaatschappij. Agemar, de holding van de AB InBev-familie de Spoelberch , heeft nog steeds nipt de meerderheid.

Bij het grote publiek doet Cobepa allicht geen belletje rinkelen, maar de bedrijven in de portefeuille van de investeringsmaatschappij des te meer. In die lijst (zie tabel) staan onder meer de bekende bakkerijketen Le Pain Quotidien (30%), de fabrikant van gespecialiseerde poetsproducten HG (70%), de Waalse kalkreus Carmeuse (20%) en de zakenbank Degroof Petercam (12%).

De Belgische investeerder vaart al jarenlang een Europese koers. Een van de grote buitenlandse bedrijven waarin hij instapte, is de Franse IT-speler Exclusive. Het bedrijf is gespecialiseerd in een gamma IT-diensten, gaande van cyberbeveiliging, infrastructuur, netwerken en datacenteroplossingen tot de financiering en leasing van apparatuur. Exclusive is goed voor 1,75 miljard euro omzet en groeit, onder meer dankzij overnames, snel. Tegen 2020 mikt het op 5 miljard euro inkomsten.