Cobepa gaat Amerikanen helpen met klussen

De Brusselse investeerder Cobepa wordt een belangrijke minderheidsaandeelhouder van Heartland Home Services, een middelgrote Amerikaanse speler in klusjesdiensten.

Heartland Home Services was tot nu in handen van het investeringsfonds North Branch Capital, maar wordt verkocht aan The Jordan Company en Cobepa. De prijs is niet bekend. De Belgische investeerder krijgt een 'substantiële' minderheid van het bedrijf in handen. Ook het management is aandeelhouder.

Heartland onderhoudt en installeert airco's en voert elektriciteits- en loodgieterswerken uit. Het is onder negen merknamen actief in vijf Amerikaanse staten in de Midwest. De thuisbasis is Michigan. Financiële cijfers over de groep zijn niet beschikbaar.

Amerikaanse deals

Het is de tweede Amerikaanse deal van Cobepa in korte tijd. Enkele weken geleden verkocht de Brusselse investeerder met een stevige winst zijn belang van 40 procent in Gen II. Achter die weinig exotische naam schuilt een bedrijf dat een essentiële rol speelt in de backoffice van investeringsfondsen. Het doet hun boekhouding en beheert de relaties met hun investeerders. Gen II beheert 375 miljard aan kapitaal van meer dan 500 fondsen en hun 25.000 investeerders.

Heartland komt in de Amerikaanse portefeuille van Cobepa naast de specialist in orthopedische chirurgie Precision Orthopedics en BioAgilytix, een bedrijf dat testen uitvoert voor de farma- en biotechsector. De Belgische investeerder is sinds 2015 actief in de VS.