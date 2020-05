Cobepa handhaaft dividend na sterk jaar

Cobepa kwam onlangs in het nieuws bij de reorganisatie van Le Pain Quotidien, een van haar bekendste participaties. Samen met investeerder M80 deed het een bindend en onvoorwaardelijk bod op 'Le Pain Quotidien bis', dat uit de as van de bakkerijketen moet herrijzen.

De 'crisisdeal' over de bakkerijketen weerspiegelt evenwel niet het goede jaar dat Cobepa achter de rug heeft. Het investeerde vorig jaar 416 miljoen euro, onder meer in de bedrijfsadviseur Scalian en de fabrikant van wijnkurken en -capsules Enoplastic . Het pompte ook bijkomende middelen in de Franse dienstengroep Socotec.

Parallel verkocht Cobepa zijn participaties in de logistieke groep Staci, de steengroeve-uitbater Carrières du Hainaut, de Nederlandse drukkerij Royal Sens en een deel van zijn participatie in BioAglytix, een Amerikaans bedrijf dat testen uitvoert voor de farma- en biotechsector. Die deals brachten in totaal 525 miljoen euro in het laatje - waarvan een meerwaarde van 174 miljoen.