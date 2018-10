Cobepa plant vlag in Amerikaanse farma

De Belgische investeringsmaatschappij Cobepa koopt BioAgilytix, een Amerikaans bedrijf dat testen uitvoert voor de farma- en biotechsector. Het is de tweede deal van Cobepa in de VS.

Farma- en biotechbedrijven besteden delen van hun onderzoek naar en ontwikkeling van geneesmiddelen uit aan gespecialiseerde dienstverleners. In het vakjargon wordt dat soort bedrijven omschreven als CRO’s (Contract Research Organisations).

Het tienjarig BioAgilytix is zo’n CRO. Het snelgroeiende bedrijf is gevestigd in de Amerikaanse staat North Carolina en zat sinds vijf jaar in de handen van het investeringsfonds Riverside Partners. Dat fonds wordt nu als meerderheidsaandeelhouder afgelost door Cobepa. De investeringsmaatschappij verwerft 90 procent van BioAgilytix. Het management herinvesteert in het bedrijf en krijgt de resterende aandelen (10%) in handen. Het prijskaartje van de transactie is niet bekend.

Hamburg

AB INBEV Sinds het zich in 2004 losmaakte van BNP Paribas, zit Cobepa voor meer dan de helft in de handen van de familie de Spoelberch. Dat is een van de Belgische aandeelhoudersfamilies van de bierreus AB InBev. Naast de Spoelberchs hebben ook de Duitse farmafamilie Boehringer en telgen van het het bankiersgeslacht Benjamin de Rothschild aandelen in de investerinsgmaatschappij. Het Britse Caledonia Investments zit ook aan boord (5,4%). Toen Caledonia vorig jaar zijn belang wat verkleinde werd Cobepa gewaardeerd op 1,75 miljard euro.

BioAgilytix is goed voor een omzet van 58,7 miljoen dollar (52 miljoen euro) en een brutobedrijfswinst (ebitda) van naar verluidt meer dan 10 miljoen dollar. Volgens Inc5000, dat rangschikkingen van groeibedrijven opstelt, klommen de inkomsten van het bedrijf de jongste drie jaar met 245 procent.

BioAgilytix is ook in Europa actief. Het streek op het oude continent neer via de overname van het Hamburgse IPM Biotech in 2016. De Europese hoofdzetel van BioAgilytix is sindsdien in Duitsland gevestigd.

De overname van BioAgilytix is de tweede deal van Cobepa in de VS. De eerste dateert van vorig jaar, maar bleef onder de radar. Er zijn ook geen details over bekend. In het jaarverslag van de investeringsmaatschappij staat enkel een verwijzing naar een vehikel in de fiscaalvriendelijke Amerikaanse staat Delaware.

Le Pain Quotidien

Cobepa opende in 2015 een kantoor in New York en werd er een jaar later operationeel. Cobepa wil er zijn Europese model - investeringen op lange termijn in mature en rendabele bedrijven met groeiperspectieven - dupliceren.

Cobepa zoekt in de VS investeringsopportuniteiten voor eigen rekening, maar ook voor de Europese bedrijven in zijn portefeuille. De Brusselse investeringsmaatschappij heeft onder meer belangen in Le Pain Quotidien, de zakenbank Degroof Petercam, HG (poetsproducten), de logistieke speler Hillebrand en de crèche-uitbater Babilou.

1,75 miljard Toen een Britse beleggings onderneming zijn belang in Cobepa vorig jaar verkleinde, werd de Belgische investeringsmaatschappij gewaardeerd op 1,75 miljard euro.