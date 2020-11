Cobepa verdient stevig aan Amerikaanse deal

Cobepa verkocht onlangs met een stevige winst zijn belang in Gen II, een Amerikaans bedrijf dat diensten levert aan investeringsfondsen. De investeringsmaatschappij rondde ook zopas haar exit uit de crèchegroep Babilou af.

De ene coronalockdown is de andere niet voor Cobepa. In het voorjaar worstelde de investeringsmaatschappij met Le Pain Quotidien, waar ze hoofdaandeelhouder was. De hertekening van de bakkerijgroep - die onder meer verliep via een gerechtelijke reorganisatie en een forse inkrimping - mondde uit in een verkoop van de 'Pain Quot' door het investeringsfonds M80. Cobepa bleef als minderheidsaandeelhouder aan boord.

Meer dan een half jaar later ziet de situatie voor de Belgische investeerder er beter uit. Cobepa rondde zopas de verkoop af van zijn belang (20%) in Babilou aan het infrastructuurfonds Antin. Het zat zeven jaar in het kapitaal van de Franse crèchegroep. Die werd bij de deal volgens de lokale pers (schulden inbegrepen) gewaardeerd op 1 à 1,5 miljard euro. Hoe groot de opbrengst voor Cobepa is, is niet bekend.

Back-office

Het bleef bijna volledig onder de radar, maar eerder deze maand verkocht Cobepa zijn participatie (40%) in Gen II, een participatie waarnaar het in zijn jaarverslag alleen verwees via een vehikel in de fiscaalvriendelijke Amerikaanse staat Delaware. De kopers zijn de investeringsfondsen General Atlantic en Hg, in ons land bekend als eigenaar van de aanbieder van internetdiensten team.blue, het voormalige Combell.

Achter de weinig exotische naam Gen II schuilt een bedrijf dat een essentiële rol speelt in de back-office van investeringsfondsen. Het zorgt voor hun boekhouding, beheert de relaties met hun investeerders, enzovoort. Gen II beheert 375 miljard aan kapitaal van meer dan 500 fondsen en hun 25.000 investeerders.

Cobepa, dat geen commentaar wil geven, stapte in 2017 in het bedrijf en legde toen 140 miljoen dollar op tafel. Het heeft volgens onze informatie heel stevig gecasht op de deal. De Brusselse investeerder heeft in de nieuwe constructie boven Gen II nog een klein minderheidsbelang gekocht.

Cobepa bezit na de verkoop van Gen II nog twee Amerikaanse participaties: de specialist in orthopedische chirurgie Precision Orthopedics en BioAgilytix, een bedrijf dat testen uitvoert voor de farma- en biotechsector.

