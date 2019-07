Cobepa verkoopt logistieke reus Staci

De Belgische investeringsmaatschappij Cobepa kocht twee jaar geleden een meerderheidsbelang in Staci. Het bezit driekwart van de aandelen. De rest zit in de handen van de Franse bank Société Générale (15%) en het management (10%).

Staci is is gespecialiseerd in logistieke diensten voor bedrijven die het bevoorraden van hun netwerk willen uitbesteden. Stel dat een groep als Total bijvoorbeeld in al zijn pompstations flyers wil laten leveren - dan verzorgt Staci dat. Het levert ook op specifieke locaties zoals beurzen, evenementen of ophaalpunten. De Franse logistieke groep was vorig jaar met 2.000 werknemers goed voor een omzet van 253 miljoen euro. Dit jaar zou dat moeten groeien tot ongeveer 290 miljoen. De brutobedrijfswinst (ebitda) zou moeten uitkomen op 12 à 14 procent van dat bedrag.