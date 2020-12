Coucke en Balcaen aan boord bij nieuw miljardenfonds Waterland

De Belgisch-Nederlandse private-equitygroep Waterland heeft in het kader van zijn achtste fonds 2,5 miljard euro opgehaald. Bij de Belgische investeerders zijn de ondernemers Marc Coucke en Filip Balcaen voor de derde keer op rij van de partij.

Het nieuwe fonds van Waterland is met 2,5 miljard euro kapitaal een kwart groter dan zijn voorganger uit 2017. De private-equitygroep haalde toen in geen tijd 2 miljard op bij pensioenfondsen, verzekeraars en andere beleggers, een record. Het verse geld komt voor het overgrote deel (90%) van bestaande aandeelhouders. De vraag van investeerders om aan boord te stappen overschreed ruim het aanbod.

Bij Waterland wil men geen commentaar kwijt over de identiteit van de investeerders. Volgens onze informatie legden alvast de Vlaamse ondernemers Marc Coucke (ex-Omega Pharma) en Filip Balcaen (ex-Balta en ex-IVC) opnieuw geld op tafel. De twee ondernemers-investeerders stapten voor het eerst in 2015 in een Waterland-fonds (Waterland VI). Hoeveel hun inleg bedraagt, is niet bekend.

Waterland, Coucke en Balcaen kennen elkaar goed. Ze waren een tijdlang samen aandeelhouder van de farmaleverancier Fagron en Waterland haalde samen met Coucke Omega Pharma begin 2012 van de beurs.

Groeiparcours

De strategie van het nieuwe Waterland-fonds is dezelfde als die van zijn voorgangers: in bedrijven investeren en er vervolgens een stevig groeiparcours mee afleggen. In eigen land is het digitaledienstenbedrijf Intracto een voorbeeld van die strategie. Intracto rondde vorige maand zijn zestiende overname in twee jaar af. Waterland heeft van die dynamische 'buy and build'-strategie - groei via overnames (buy) en op eigen kracht (build) - zijn handelsmerk gemaakt.

Waterland heeft een 50-tal bedrijven in portefeuille, waaronder negen in ons land. Daartussen zitten de kranenreus Sarens, het boekhoud- en adviesbureau Moore Belgium, de kansspelengroep Napoleon Games, de IT-groep Ad Ultima en Accent Etiketten. Waterland is ook aan boord bij de producent van voedingssupplementen Aminolabs en de dierenvoedingsfabrikant United Petfood.

De Benelux en Duitsland zijn de historische markten van Waterland. Sinds enkele jaren breidt de private-equitygroep haar actieterrein evenwel uit naar meerdere andere Europese landen, waaronder Ierland. Waterland opende zopas ook een kantoor in Frankrijk.