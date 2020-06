Covid duwt investeerders naar andere sectoren

De onderhandelingen over nieuwe financiering werden soms geannuleerd en duren gemiddeld langer, zeggen investeerders.

Veel investeerders in groeibedrijven verleggen hun focus wegens de coronacrisis, blijkt uit onderzoek van Deloitte.

De consultant Deloitte ondervroeg 19 investeerders in Belgische scale-ups - start-ups die een fase van opschalen hebben bereikt - over de gevolgen van de coronapandemie op hun portefeuille en op hun investeringsbeleid.

Die impact is neutraal tot negatief. De investeerders vinden dat heel wat scale-ups zich te optimistisch tonen. In een eerdere bevraging door Deloitte zei minder dan een op de vijf zich zorgen te maken over zijn voortbestaan. Veel ondernemers zien opportuniteiten in een bijsturing van hun businessmodel, maar investeerders tonen zich conservatiever en zijn daar niet happig op.

'Investeerders zijn ervan overtuigd dat scale-ups iets te optimistisch waren toen ze de vragen beantwoorden. Toch hebben zeven op de tien er vertrouwen in dat de bedrijven in hun portfolio er sterker uitkomen. Deze crisis vormde vooral een uitdaging voor scale-ups met een lange Onderzoek-en-Ontwikkeling-fase, wat vertragingen en potentiƫle financieringsproblemen in een latere fase veroorzaakt', zegt Koen Vandaele, Deloitte Belgium Ecosystems & Alliances Leader.

Sectorfocus

Veel investeerders zijn van plan uit andere vaatjes te tappen: 42 procent geeft aan de sectorfocus aan te passen of sectoren te mijden. Zo overwegen ze meer investeringen in gezondheidszorg, e-commerce of gaming, en vermijden ze reizen, retail, evenementen en horeca.

Positief is dat de crisis eerder een positieve invloed heeft op de financiering. 5 procent vermindert het investeringsbudget, terwijl 21 procent het verhoogt. De grote meerderheid (74%) laat het onveranderd.

Tempo

De coronacrisis heeft vooral gevolgen voor het tempo waarin investeringen plaatsvinden. Ongeveer een kwart van de investeerders heeft gesprekken met bedrijven stilgelegd of geannuleerd, terwijl 11 procent een geplande kapitaalronde heeft versneld. 71 procent verwacht een vertraagde uitstap voor bedrijven in hun portfolio, omdat fusies en overnames vaak enkele maanden worden opgeschort tot de situatie stabieler is.