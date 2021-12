D'Ieteren-telg investeert in Israëlische start-up

Een tak van de zakenfamilie D'Ieteren heeft geld gestopt in het Israëlische techbedrijf RadGreen, dat zich toelegt op omgevingsanalyse.

De beursgenoteerde holding D’Ieteren, die onder meer actief is als autodistributeur, wordt gecontroleerd door twee telgen van de gelijknamige familie. Het gaat om Roland D’Ieteren en zijn zus Catheline. Buiten de holding hebben ze nog andere belangen. Vooral Catheline D’Ieteren, een gerenommeerde emeritus hoogleraar kunstgeschiedenis, en haar man Maurice Périer zijn erg actief als investeerders.

Daarvoor hebben ze een eigen holding, SPDG, wat staat voor Société Anonyme de Participation et de Gestion. In de onlangs gepubliceerde jaarrekening van die holding, over het gesplitste boekjaar tot eind juni 2021, staat het nieuws dat SPDG geïnvesteerd heeft in de Israëlische start-up RadGreen.

IBM en Google

Die bouwt, deels met behulp van technologie van het Amerikaanse informaticaconcern IBM, sensoren en software om in gebouwen allerlei omgevingsfactoren te meten, zoals CO 2 , temperatuur, vochtigheid, chemische stoffen, andere schadelijke partikels of geluid. Volgens de website van RadGreen hoort Google tot de belangrijkste klanten.

SPDG is vertrouwd met Israëlische start-ups. Het stopte ook geld in het eerste en het tweede fonds van Sweetwood Ventures, dat startende bedrijven in het land ondersteunt. De familie D'Ieteren werkt daarvoor samen met andere vermogende Belgische families.