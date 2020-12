De 'rehab' van Amy Winehouse krijgt Belgisch-Nederlandse eigenaar

De Britse zangeres Amy Winehouse probeerde ooit van haar verslavingsproblemen af te raken in een kliniek van The Priory.

De investeringsmaatschappij Waterland koopt The Priory, de bekende Britse verslavingskliniek waar sterren zoals Amy Winehouse of Eric Clapton probeerden af te kicken.

Waterland neemt The Priory over voor 1,2 miljard euro over van de Amerikaanse specialist in gezondheidszorg Acadia.

The Priory is vooral bekend voor zijn Londense 'rehab', waar bekende figuren zoals Amy Winehouse, Eric Clapton, Kate Moss maar ook Paul Gascoigne van hun verslaving probeerden af te komen.

Maar daarnaast bezit de groep ook 450 kleinere zorginstellingen over het hele land, gespecialiseerd in geestelijke gezondheidszorg en de behandeling van verslavingen. Het maakt van The Priory de grootste privé-speler van het Verenigd Koninkrijk in die niche.

1,2 miljard Waterland legt 1,2 miljard euro op tafel voor het Britse The Priory, de grootste privé-specialist in geestelijke gezondheidszorg van het VK.

Het Amerikaanse Arcadia was al sinds vorig jaar op zoek naar een koper voor The Priory. Maar die plannen liepen vertraging op door de grote onduidelijkheid over de brexit-onderhandelingen. Meerdere investeerders hadden wel interesse getoond in The Priory. De voorbije jaren heeft de Britse overheid zwaar bespaard op geestelijke gezondheidszorg.

Europese ambities

Dat heeft er toe geleid dat veel privébedrijven in die markt zijn gestapt. Verwacht wordt ook dat de vraag naar extra geestelijke gezondheidszorg zal toenemen naarmate de bevolking ouder wordt.

Voor Waterland is geestelijke gezondheidszorg geen nieuwe niche. De investeringsmaatschappij al eigenaar van Median, een van de vijf grootste privé-ziekenhuisgroepen van Duitsland. De bedoeling is Median en The Priory te laten samensmelten tot Europa's grootste speler in revalidatie en geestelijke gezondheidszorg. Samen zouden Median en The Priory goed zijn voor 570 klinieken waar 260.000 patiënten kunnen worden behandeld.

Waterland heeft een vijftigtal bedrijven in portefeuille, waaronder ook Belgische namen zoals Napoleon Games, de kranenbouwer Sarens en het boekhoudkantoor Moore Belgium. Ook met het digitaledienstenbedrijf Intracto wist Waterland de voorbije jaren een indrukwekkend groeiparcours af te leggen.