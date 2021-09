'Dit wordt het decennium van de neurowetenschap'

Het Leuvense Capricorn zoekt nog investeerders voor zijn Digital Growth Fund. Beheerder Steven Lambert, die jaren in Silicon Valley werkte, ziet in onze regio genoeg troeven om groots te denken.

Capricorn, de durfkapitaalgroep opgericht door Jos Peeters, lanceerde twee jaar geleden het Digital Growth Fund als opvolger van zijn ICT Arkiv Fund, onder leiding van Katrin Geyskens. Het haalde al 55 miljoen euro op bij family offices, bedrijven als Ageas en BNP Paribas Fortis, institutionele beleggers als PMV en FPIM, en de KU Leuven. Dat geld wordt ingezet voor de financiering van eerste grote kapitaalrondes (1 à 5 miljoen euro) van Europese techbedrijven.

Het fonds staat nog open voor nieuwe investeerders. ‘We halen geld op tot eind dit jaar, waarbij we mikken op een totaalbedrag van 80 à 100 miljoen euro’, zegt beheerder Steven Lambert. De meeste investeerders injecteren tussen 1 en 10 miljoen euro, maar relatief ‘kleine’ investeerders (met bedragen vanaf 250.000 euro) zijn ook welkom. ‘Vaak zijn dat mensen met ondernemerservaring die ze met het fonds en onze bedrijven kunnen delen.’

De voorbije jaren ontpopten heel wat ex-ondernemers zich als ‘businessangels’, rijke particulieren die hun centen rechtstreeks in start-ups investeren. ‘Velen komen echter van een kale reis terug’, zegt Lambert. ‘Vaak onderschatten ze het belang van diversificatie, en de tijd die nodig is om hun bedrijven en ondernemers te begeleiden. Ook voor start-ups is werken met meerdere businessangels niet evident. Op den duur wordt de ‘cap table’ (het overzicht van alle types aandelen en aandeelhouders en van hun rechten, red.) heel complex, wat latere investeerders afschrikt.’

Om al die redenen is het, zowel voor businessangels als voor start-ups, vaak interessanter via een fonds te werken, klinkt het. Capricorn probeert hen te overtuigen met de boodschap dat het geen puur financiële durfkapitalist is, maar zijn investeringsbeslissingen ook baseert op wetenschappelijk onderzoek en inzicht in technologie.

Apple

Het profiel van Lambert, die begin dit jaar voor Capricorn ging werken, weerspiegelt dat. Met een diploma van elektromechanisch ingenieur op zak ging hij eerst aan de slag in de consultingwereld, om eind jaren 90 zijn geluk te beproeven in Silicon Valley. Hij greep er net naast een job bij een piepjonge start-up die luisterde naar de naam Google, maar kwam als consultant in digitale transformatie wel bij Apple terecht.

‘Apple had toen net zijn eerste iPod-muziekspeler gelanceerd. Ik heb het bedrijf begeleid in het schaalbaarder maken van zijn productontwikkeling. Dat was een enorme leerschool. Tim Cook (de huidige Apple-CEO, red) was een van de mensen die ik tijdens dat proces heb geïnterviewd.’ Later werkte Lambert ook vier jaar bij Microsoft in Seattle, tot hij in 2009 terugkeerde naar België om een bedrijf te leiden.

Samen met collega-ingenieur Koen Matthijs nam hij MCS over, later herdoopt in Spacewell, dat software maakt voor het beheer van bedrijfsvastgoed. ‘Dat was een typisch verhaal van een bedrijf met goede technologie, maar met nood aan meer ambitie. We hebben het bedrijf verder ontwikkeld door een platform te maken voor sensordata om gebouwen slimmer te maken, en door naar het buitenland te gaan. Omdat we financiering moesten aantrekken, heb ik toen ook de wereld van het durfkapitaal beter leren kennen.’

Ruwe diamanten

Lambert verkocht Spacewell in 2018, en hij denkt als fondsbeheerder nog meer ‘ruwe diamanten’ te kunnen vinden die hij met het juiste advies en begeleiding naar een hoger niveau kan duwen. Potentieel is er in Europa genoeg, klinkt het. ‘Het ecosysteem hier is veel matuurder geworden, vooral omdat er een tweede generatie van ondernemers aan de slag is. Zij hebben veel lessen geleerd van de eerste generatie.’

De sterkte van België en Europa zit vooral in deeptech, innovaties die gestoeld zijn op fundamenteel wetenschappelijk onderzoek, zegt Lambert. ‘Wat ik in mijn eerste maanden bij Capricorn zag passeren, is indrukwekkend en kriebelt de ingenieur in mij. Daar zit zoveel meer IP (intellectual property, red.) achter dan wat ik 20 jaar geleden in Silicon Valley zag tijdens de fameuze dotcomboom.’

Digitale hartkleppen

Het Digital Growth Fund zet in op de digitalisering van bedrijfsprocessen en van de gezondheidszorg. ‘Een mooi voorbeeld is het Gentse bedrijf FEops, dat digitale tweelingen maakt van hartkleppen, om hartoperaties nauwkeuriger te maken.’