Dominique Leroy gaat durffonds Ergon adviseren

Dominique Leroy, de voormalige CEO van Proximus, wordt adviseur van het durffonds dat gelinkt is aan de familie Frère. Het is haar tweede opdracht sinds haar vertrek bij de telecomgroep vorig jaar.

Leroy werd in november adviseur (senior advisor) bij de consultant Bain. 'Het is een puur adviserende rol, goed voor maximaal een dag werk per maand', verklaarde ze toen. 'Indien nodig kan Bain mijn ervaring gebruiken voor bepaalde dossiers.'