Down2Earth stapt in The House of Marketing en Upthrust

Het private-equityfonds Down2Earth Capital wordt de nieuwe referentieaandeelhouder van consultantbedrijf The House of Marketing en zijn spin-off Upthrust.

Down2Earth Capital, het investeringsfonds van voormalig H.Essers-topman Ivo Marechal en ex-Gimv-investeerder Alain Keppens, bestaat nog maar sinds 2013. Toch heeft de investeerder, die geld aantrok bij een reeks CEO’s, ondernemers en industriële families, al ruim een dozijn participaties en enkele exits op zijn naam staan, .

Daar komt nu nog een participatie bij: een belang in de ondernemingen The House of Marketing en Upthrust uit Diegem. Het gaat om twee onderdelen van de bedrijvengroep Quanteus van Kris Vansanten en Evelyne van Wassenhove.

Duvel

Quanteus verwierf The House of Marketing in 2014. Sindsdien kende de onderneming een sterke groei. Het bedrijf is bekend als de grootste onafhankelijke marketingadviseur van ons land. Tot de klanten van de onderneming, die ook diensten voor interimmanagement levert, horen onder meer Duvel, Delacre, P&G, Ecover, Immoweb, Materialise, Nestlé, Nutricia, Unilever, SD Worx, Unilin, Pfizer en een aantal grote financiële en telecomspelers. ‘We werken voor meer dan 150 bedrijven’, zegt Gregory Delens, die aan het hoofd staat van The House of Marketing.

20 miljoen Omzet The House of Marketing en Upthrust boeken dit jaar naar verwachting een omzet van ruim 20 miljoen euro.

Uit The House of Marketing ontstond ruim een jaar geleden Upthrust, een start-up die digitale verkoop- en marketingexpertise levert en met bijvoorbeeld SD Worx, Multipharma en Novy ook bekende namen op de referentielijst heeft staan. Upthrust, geleid door Dennis De Cat, groeit net als The House of Marketing als kool, en realiseert nauwelijks een jaar na de opstart al een omzet van zo’n 3 miljoen euro.

Het geheel zal dit jaar naar verwachting goed zijn voor ruim 20 miljoen euro omzet, tegen goed 17 miljoen vorig jaar. Er zijn meer dan 100 consultants in dienst. Daarnaast zijn er tal van freelancers.

Overnames

Quanteus Group ging op zoek naar een partner om de twee ondernemingen een extra impuls te kunnen geven, ook financieel. ‘Om volop te kunnen inspelen op de bestaande groeimogelijkheden, moesten we een versnelling hoger schakelen. Daar kan Down2Earth Capital bij helpen’, aldus Vansanten. Het durffonds zegt bijvoorbeeld al concrete overnamedoelwitten in het vizier te hebben, zonder details te kunnen geven.

‘We zijn redelijk ambitieus. Dat zit in de cultuur van de twee bedrijven. Zo willen we onze diensten uitbreiden en internationaal actief worden’, zegt Delens. De internationale activiteiten beperkten zich tot nog toe tot geïsoleerde projecten.

Quanteus Group, dat voor zijn andere activiteiten een autonome koers wil blijven varen, koos voor Down2Earth Capital omdat het goed klikte tussen de twee. Het is niet bekend welk belang Down2Earth Capital verwerft. Het houdt het bij de informatie dat het de nieuwe, sterke referentieaandeelhouder wordt. Daarnaast blijft Quanteus aan boord, terwijl ook het management aan de leiding blijft.