Down2Earth verwent aandeelhouders

Down2Earth werd in 2013 gelanceerd door een team rond Alain Keppens en Ivo Marechal. Het doel: investeren in mature kmo's met groeipotentieel. Down2Earth haalde daarvoor 66 miljoen op.

Na drie heel rendabele exits (Conteyor, Vio Interim en, gedeeltelijk, Contraload) keert het fonds meer dan 40 miljoen euro uit aan zijn aandeelhouders, waarvan bijna 37 miljoen via een interimdividend en ruim 3,4 miljoen via een kapitaalvermindering. Daarbovenop worden de aandeelhouders ten belope van bijna 10 miljoen euro vrijgesteld van de stortingen die ze nog moesten doen (wie belegt in een durffonds legt niet meteen het ganse intekenbedrag op tafel, maar investeert in schijven, nvdr).