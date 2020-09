Drie participaties geruisloos uit Gimv-portefeuille

De jongste maanden verdwenen drie participaties om uiteenlopende redenen uit de portefeuille van Gimv: Complix, het Franse Biom'Up en het Amerikaanse Endostim. Dat gebeurde geruisloos. Gezien de omvang van de dossiers was erover communiceren niet verplicht.

Het bekendste van de drie bedrijven is het Limburgse Complix, dat werkt aan een medicijn om kanker te genezen zonder de bijwerkingen die chemo veroorzaakt. Gimv stapte in 2013 in het bedrijf.

Zeven jaar later is de naam van de investeringsmaatschappij uit de lijst met aandeelhouders verdwenen. Volgens onze informatie paste Gimv - dat naar verluidt zowat 10 procent van de aandelen bezat - voor de jongste kapitaalrondes en verkocht het een paar maanden geleden zijn aandelen aan het management van Complix.

Bij Gimv bevestigt men dat er bij Complix 'een oplossing gevonden is in samenspraak met het management'. Er is over dat dossier en over de twee andere niet gecommuniceerd 'omdat die dossiers geen impact hadden op de intrinsieke waarde en de winstgevendheid van Gimv', zegt financieel directeur Kristof Vande Capelle. Communiceren hoefde ook niet. Dat moet een beursgenoteerd bedrijf geval per geval beoordelen.

Het Franse Biom'Up verging het slechter dan Complix. Het bedrijf uit Lyon vroeg eind vorig jaar een gerechtelijk akkoord aan. De activa van de Franse specialist in chirurgiebenodigdheden werden verkocht aan Athyrium Capital, zijn belangrijkste schuldeiser. De andere aandeelhouders, waaronder Gimv, bleven met lege handen achter. Gimv stapte vijf jaar geleden in het bedrijf, dat in 2017 naar de beurs trok. Ook hier bezat het een kleine 10 procent van de aandelen.