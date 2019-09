'Dries Buytaert verkoopt meerderheid van techbedrijf Acquia'

De Amerikaanse private-equitygroep Vista Equity Partners heeft een akkoord bereikt voor de aankoop van een meerderheidsbelang in Acquia, het bedrijf dat werd opgericht door de technologieondernemer Dries Buytaert.

Acquia zou gewaardeerd worden op bijna 1 miljard dollar, meldt Bloomberg. Buytaert was voorlopig zelf niet bereikbaar voor commentaar.

Volgens het financiële persbureau wordt de deal mogelijk vandaag nog bekendgemaakt. Het zou niet gaan om een totale uitverkoop. Heel wat investeerders in Acquia zullen hun belang behouden, klinkt het bij bronnen dicht bij het dossier.

Boston

Het bedrijf telt grote namen als IBM en Vodafone onder zijn klanten en haalde vorig jaar een omzet van 200 miljoen dollar. Het bedrijf met hoofdzetel in Boston telt ruim 800 werknemers.

Buytaert staat niet meer zelf aan het hoofd van Acquia. In 2017 liet hij de leiding over aan Michael Sullivan, een voormalige manager van Hewlett Packard. Buytaert is sindsdien voorzitter en technologiedirecteur.