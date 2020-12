Droia zamelt 170 miljoen in voor onderzoek naar genetische ziektes

De durfinvesteerder Droia rond Luc Verelst lanceert een derde fonds dat zich zal toeleggen op genetische ziektes. Er staat al 170 miljoen euro op de bankrekening.

Droia is het geesteskind van Luc Verelst. Die maakte carrière als bouwondernemer en verkocht zijn bedrijf op zijn 45ste voor zowat 100 miljoen euro. Toen in 2008 bij zijn zus de diagnose van kanker werd gesteld, had hij een nieuwe roeping gevonden: bereiken dat minder mensen aan kanker sterven en de levenskwaliteit van patiënten verbeteren.

Met zijn eerste Droia-fonds zamelde Verelst 72 miljoen euro in en het tweede was met 164 miljoen euro ruim dubbel zo groot. Ze mikten allebei op bedrijven die actief zijn in kankeronderzoek.

Intussen is ook een derde fonds in de maak, vernam De Tijd en wordt bij Droia bevestigd. Maar waar de twee vorige Droia-fondsen exclusief investeerden in oncologie, zal het nieuwe fonds zich toeleggen op genetische ziektes zoals mucoviscidose, hemofilie en Duchenne musculaire dystrofie (DMD). 'De meeste genetische ziekten zijn vandaag nog onbehandelbaar, maar dankzij recente wetenschappelijke en technologische ontwikkelingen worden in de komende jaren grote doorbraken verwacht', klinkt het bij Droia.

Grote vraag

Aanvankelijk mikte Droia met het nieuwe fonds Droia Genetic Disease op 150 miljoen euro kapitaal, maar gezien de grote vraag werd dat al opgetrokken tot 170 miljoen. Er lopen nog gesprekken met enkele nieuwe institutionele investeerders. Het definitieve bedrag zal dus nog hoger uitvallen.

Het geld komt voor 90 procent van bestaande investeerders, onder wie Marc Coucke (ex-Omega Pharma), Urbain Vandeurzen (ex-Voka en LMS International), Emiel Lathouwers (ex-A.S. Adventure), Bart Verhaeghe (Club Brugge) en BNP Paribas Fortis Private Equity. Maar er komen ook nieuwe investeerders aan boord, zoals de Vlaamse overheid (via PMV) en de KU Leuven. Een hele reeks ondernemersfamilies stapt ook in het avontuur, onder wie de Van Waeyenberges (De Eik), Jan Toye (ex-Palm Breweries), Philippe Vlerick (UCO Textiles, KBC) en de familie Vandermarliere, die fortuin maakte in de tabaksindustrie.

90% BESTAANDE AANDEELHOUDERS Zowat 90 procent van het geld voor het nieuwe fonds komt van bestaande investeerders, onder wie Marc Coucke, Urbain Vandeurzen en Bart Verhaeghe.

Net als de vorige fondsen zal Droia Genetic Disease wereldwijd investeren in innovatieve biotechbedrijven die geneesmiddelen ontwikkelen tegen dodelijke ziektes en hen actief bijstaan in het ontwikkelingsproces. Het nieuwe fonds deed trouwens al drie investeringen. Het stapte in het Amerikaanse Quralis (dat focust op Amyotrofische Laterale Sclerose of ALS), het Nederlandse Vico Therapeutics (ziekte van Huntington) en het Belgische K5 Therapeutics (Alzheimer).

Megadeal

Droia heeft al enkele succesvolle deals achter de rug. Twee jaar geleden sloeg het een grote slag met de verkoop van het Belgisch-Britse biotechbedrijf Tusk Therapeutics aan de Zwitserse farmareus Roche. De Zwitsers betaalden meteen 70 miljoen euro maar dat kan - afhankelijk van vorderingen in het onderzoek - oplopen tot 655 miljoen euro. Tusk Therapeutics werkt aan een therapie waardoor het immuunsysteem zich tegen kankercellen keert.