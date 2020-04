Duco Sickinghe lanceert derde Fortino-fonds

De ex-CEO van Telenet lanceert een nieuw durfkapitaalfonds dat focust op jonge software- en technologiebedrijven. Het is het derde fonds onder de Fortino-vlag.

Duco Sickinghe en zijn financiële rechterarm Renaat Berckmoes lanceerden kort na hun vertrek bij Telenet in 2013 Fortino. Het doel: jonge ondernemers begeleiden, met een focus op de technologische sector en kmo's die in een transitiefase zitten.

Gaandeweg vormde Fortino zich om tot een durfkapitaalgroep. Die lanceerde al twee fondsen: een durffonds van 80 miljoen euro dat focust op jonge software- en technologiebedrijven en een groter fonds met 242 miljoen kapitaal dat mikt op grotere en meer mature bedrijven.

45 miljoen Toezeggingen Het nieuwe Fortino-fonds mikt in totaal op 80 miljoen euro, en heeft al voor 45 miljoen toezeggingen op zak.

Die twee krijgen nu een 'kleine broer', het Fortino Capital Ventures II-fonds. Met dat derde fonds wil Fortino, net als bij het eerste, voornamelijk investeren in jonge bedrijven uit de Benelux met een focus op software en technologie. Het mikt op investeringen van 0,5 tot 5 miljoen euro voor minderheidsparticipaties en ruimte voor vervolginvesteringen.

Families en overheden

Het nieuwe fonds, dat al dicht bij een aantal deals staat, wil 80 miljoen euro inzamelen. Het heeft al voor 45 miljoen toezeggingen op zak, zowel van private investeerders (vermogende families) als van institutionele beleggers. De Vlaamse investeringsmaatschappij PMV gaat het fonds met 10 miljoen euro spijzen en haar federale tegenhanger FPIM investeert hetzelfde bedrag. Zowel PMV als de FPIM legden al eerder geld op tafel bij Fortino.

'Met de oprichting van het nieuwe fonds benadrukken we ons geloof in ondernemers die inzetten op de versnelde digitalisering van onze economie en samenleving. We denken dat het in deze onzekere en moeilijke tijden een goed moment is om te laten weten dat er nog kapitaal is voor goede initiatieven', zeggen Sickinghe en Berckmoes.

Covid-19

Het eerste Fortino-fonds heeft nog acht bedrijven in portefeuille, waaronder het Gentse softwarebedrijf Teamleader, het Brusselse bigdatabedrijf Riaktr van ondernemer Sébastien Deletaille en Dobco, dat zich specialiseert in online medische beeldvorming. Dobco en Riaktr spelen vandaag een actieve rol spelen in het detecteren en monitoren van Covid-19.

Het fonds realiseerde ook al enkele exits, waaronder Melita, Trendminer, Zentrick en Piesync, dat nu een onderdeel is van het Amerikaanse Hubspot.