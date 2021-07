Durffonds Fortino zet in op kappers en schoonheidssalons

Er zijn volgens Salonkee in Europa meer dan 800.000 kap- en schoonheidssalons, waarvan de meeste nog altijd werken met pen en papier of met verouderde softwaresystemen.

Fortino investeert in Salonkee, een start-up die een reserveringssysteem voor kappers en schoonheidssalons ontwikkelde. Het is de tweede deal van het Belgische durffonds deze week.

Wie bij de kapper gaat, kent ze: de overvolle papieren schriftjes waarin afspraken met de hand worden geschreven. Salonkee wil die handelingen, zowel voor kappers als voor schoonheidssalons, digitaliseren.

De in Luxemburg gevestigde start-up werd vier jaar geleden opgericht en haalde in 2019 al 1 miljoen zaaikapitaal op. Nu volgt een ronde van 6,2 miljoen euro. Het geld komt vooral van Fortino, het durffonds rond Duco Sickinghe (ex-CEO van Telenet), en van de Nederlandse durfkapitalist Newion - in ons land bekend als vroege investeerder in de eenhoorn Collibra.

Salonkee breidde zijn actieterrein snel uit van Luxemburg naar België, waar het marktleider is in zijn segment. De start-up wil geografisch groeien. Sinds 2017 werden via het systeem van Salonkee ruim 5 miljoen afspraken vastgelegd in ruim 1.000 kap- en schoonheidssalons. Tegen midden 2023 hoopt het aanwezig te zijn bij meer dan 10.000 klanten.

Er zijn volgens Salonkee in Europa ruim 800.000 kap- en schoonheidssalons, waarvan de meeste werken met pen en papier of met verouderde softwaresystemen.

Restaurants

Salonkee is de twee deal van Fortino deze week. Enkele dagen geleden investeerde het durffonds in SimplyDelivery, een Duitse ontwikkelaar van software voor de restaurantsector en de thuisbezorging van maaltijden. Het is de eerste investering van het Belgische durfkapitaalfonds in Duitsland.