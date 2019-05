Durffonds Sofindev stapt in reinigingsspecialist WVT

Het investeringsfonds Sofindev stapt in de Antwerpse producent van reinigingsproducten WVT Industries. Het prijskaartje is niet bekend.

WVT Industries zat tot nu toe in de handen van zijn oprichter en CEO Ward Van Thielen. Die zocht al een tijdje een partner om de groei van het bedrijf te ondersteunen. Dat werd Sofindev, een investeringsfonds waarachter onder andere Colruyt en Sofina schuilgaan. Hoeveel Sofindev op tafel legt voor de participatie, is niet bekend. Van Thielen behoudt een substantieel belang in het bedrijf en blijft verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van WVT.

Het 22-jarige bedrijf, met hoofdkantoor in Aartselaar, is gespecialiseerd in industriële reinigingsproducten. Het aanbod bestaat uit meer dan 650 referenties. WVT realiseerde vorig jaar zijn eerste overname: het kocht zijn Nederlandse sectorgenoot StarMarine Chemicals, een specialist in reinigingschemicaliën, waterbehandeling en tankreinigingsmiddelen voor de marine-industrie.

Er zijn geen geconsolideerde cijfers van de WVT-groep voorhanden. Om u toch een idee te geven: de Belgische tak was in 2017 goed voor een brutomarge (de omzet min de kosten verbonden aan de inkomsten) van 3,6 miljoen euro.

Vierde fonds

Sofindev doet zijn nieuwste investering via zijn Sofindev IV-fonds. Dat haalde in 2016 107 miljoen euro op, onder andere bij zijn historische aandeelhouders, de Boël-holding Sofina, de familie Colruyt, de gelijknamige retailer en de familie De Clercq, de familie achter Interparking. Daarnaast stapten ook enkele ondernemers waarmee Sofindev in het verleden samenwerkte in het fonds.

Het is de derde deal van Sofindev dit jaar. In maart nam het een belang in Mabo-Lifting, een belangrijke Belgische verdeler van heftrucks. Een maand voordien verkocht het House of Talents, een specialist in knelpuntberoepen, aan Baltisse. Dat is het investeringsvehikel van de ondernemer Filip Balcaen.