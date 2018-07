Durffonds Sofindev zet in op bedrijfsdata

Het investeringsfonds waarachter onder andere Colruyt en Sofina schuilgaan, neemt een minderheidsbelang in de ondernemersdatabank Companyweb.

Bedrijfsleiders, boekhouders en fiscalisten kunnen Companyweb gebruiken om na te gaan hoe kredietwaardig hun klanten en leveranciers zijn en met wie ze in de toekomst beter wel dan niet zaken kunnen doen. De groep brengt publiek beschikbare gegevens van onder meer de Nationale Bank, de Kruispuntbank van Ondernemingen en het Staatsblad samen in een soort digitaal dashboard waarmee je in een oogopslag de financiële gezondheid van een onderneming kan checken.

Met die business neemt de groep het op tegen grotere jongens zoals de informatieleverancier Graydon en Dun & Bradstreet. Maar Companyweb, dat in 2004 werd opgericht door de voormalige bankiers Patrick De Smet en Ilse Getteman, zegt het verschil te kunnen maken met scherpe abonnementsformules en innovatieve tools.

Vorig jaar boekte Companyweb een nettowinst van net geen 1,3 miljoen euro. Onder meer het Beroepsinstituut voor Erkende Boekhouders en Fiscalisten is klant.

Inzetten op groei

‘De voorbije jaren is Companyweb mooi gegroeid en is het erin geslaagd zijn klantenbestand sterk uit te breiden,’ zegt Jan Camerlynck, vennoot bij Sofindev. ‘Door mee aan boord te komen willen we die groei nog versnellen. Companyweb wil inzetten op verdere innovatie en nog nieuwe toepassingen ontwikkelen voor zijn klanten.’

Hoeveel Sofindev op tafel legt voor het minderheidsbelang in Companyweb wordt niet bekendgemaakt. De oprichters De Smet en Getteman behouden de meerderheid van de aandelen.

Sofindev doet zijn nieuwste investering via zijn Sofindev IV-fonds. Dat haalde in 2016 107 miljoen euro op, onder andere bij zijn historische aandeelhouders, de Boël-holding Sofina, de familie Colruyt, de gelijknamige retailer zelf en de familie De Clercq, de familie achter Interparking. Daarnaast stapten ook enkele ondernemers waarmee Sofindev in het verleden samenwerkte in het fonds.