Durffonds Vendis werpt zich op modelauto's

Model Car World heeft meer dan 8.000 modellen in portefeuille in verschillende formaten.

Het Belgische investeringsfonds Vendis koopt een meerderheidsbelang in de Duitse producent van modelauto's Model Car World en diens zusterbedrijf Blue Brixx. De prijs van de transactie is niet bekend.

Vendis koopt een meerderheidsbelang in de groep boven de twee bedrijven. Oprichter en CEO Klaus Kiunke zal een minderheidsbelang behouden. Hoeveel Vendis op tafel legt is niet bekend.

BlueBrixx heeft meer dan 5.000 miniaturen in portefeuille, die betrekking hebben op thema's als architectuur, auto's, treinen, lucht- en ruimtevaart en avontuur. Naast het eigen merk biedt BlueBrixx op zijn platform ook een unieke reeks bouwsteensets van andere merken aan. Het verkoopt die via zijn eigen e-commerceplatform, maar ook via 13 eigen winkels.

Model Car World is dan weer een leverancier van modelauto's. Het Duitse bedrijf, dat al twintig jaar bestaat, heeft meer dan 8.000 modellen in portefeuille in verschillende formaten.

Het is de tweede investering van Vendis in een week tijd. Vorige week kondigde het fonds een investering aan in het Nederlandse cosmeticamerk Pink Gellac. Dat bedrijf werkt voornamelijk online, maar opende onlangs zijn eerste winkel in Nederland.

De Vendis-investeringsfondsen focussen op de Europese consumentensector en fabrikanten van merkartikelen in de Benelux, Frankrijk, de Duitstalige landen en Scandinavië.

De investering in Pink Gellac gaat gepaard met de benoeming van een nieuw management. Dat team wordt geleid door Thera Strietman (CEO), iemand met ervaring bij de consumentenreuzen Unilever, Colgate-Palmolive en Beiersdorf.

Mitiska

Vendis Capital werd twaalf jaar geleden opgericht door het voormalige management van de retailholding Mitiska. Dat was in een ander tijdperk de holding achter de schoenenketen Brantano, de speelgoedketen Fun en de outdoorketen A.S. Adventure.

Vendis lanceerde twee jaar geleden zijn derde fonds. Dat werd gespijsd met 300 miljoen euro.

In Vendis' portefeuille zitten verder onder meer de Nederlandse specialist in zwangerschapskleding en babymode Nine & Co (bekend van het merk Noppies), het Nederlandse kledingmerk Petrol Industries, de meubel- en badkamerspecialist X2O/Overstock en Kamera Express, de marktleider in foto- en videoapparatuur in de Benelux.