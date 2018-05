Durffonds uit Sofina-stal koopt de leverancier van uw slager

Koopt u een potje américain préparé bij de slager of in uw supermarkt, dan is de kans groot dat die verwerkt of verpakt is met een machine van Claes.

De andere tak levert machines voor de verwerking en de verpakking van vlees, vis en bereide maaltijden . Koopt u een potje américain préparé bij de slager of in uw supermarkt, dan is de kans groot dat die verwerkt of verpakt is met een machine van Claes. De groep boekte vorig jaar 58 miljoen euro omzet , iets meer dan in 2016. Dat jaar kwam de brutobedrijfswinst (ebitda) uit op ongeveer 4 miljoen euro.

Overnames

Group Claes is voornamelijk actief in België. Om de groei van het bedrijf te ondersteunen trokken de Claes-broers Sofindev aan. Twee van de drie broers - CEO Ronny en zijn broer Peter - stappen samen met een andere manager in de nieuwe constructie boven het bedrijf. 'Het is de bedoeling via overnames het aanbod te verbreden', zegt Sofindev-vennoot Jan Camerlynck. 'In eerste instantie denken we aan overnames in België. Maar ook in de buurlanden zijn er groeikansen.'