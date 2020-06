Ergon koopt Franse producent telecomapparatuur

Telenco is gespecialiseerd in apparatuur die wordt gebruikt in glasvezelnetwerken. Het is daarin de nummer een op zijn Franse thuismarkt.

Het durffonds Ergon wordt meerderheidsaandeelhouder van Telenco, een Franse producent van telecomapparatuur voor glasvezelnetwerken. De prijs van de transactie is niet bekend.

Telenco is de Franse marktleider in apparatuur voor telecomnetwerken, en dan vooral glasvezelnetwerken. Ergon voert exclusieve gesprekken voor een instap in het kapitaal aan de zijde van de oprichters/managers. Het Belgische durffonds zou de meerderheid van de aandelen in handen krijgen, de oprichters de rest. Het is niet bekend aan hoeveel Telenco bij de deal wordt gewaardeerd.

De Franse groep wil met Ergon aan haar zijde haar groei versnellen in Frankrijk en erbuiten. Telenco verkoopt zijn producten en diensten reeds in een 50-tal landen. Het 20-jarige bedrijf is goed voor een omzet van 120 miljoen euro.

Indien de deal rond geraakt, wordt Telenco het tweede Franse bedrijf in Ergons porteuille naast Haudecoeur. Ergon kocht dat bedrijf vorig jaar. Haudecoeur is gespecialiseerd in de import, de productie en de distributie van voeding voor klanten van Maghrebijnse, Aziatische, Afrikaanse en Antilliaanse origine.

Half miljard

Ergon stapt in Telenco via zijn vierde fonds. Dat haalde vorig jaar 580 miljoen euro op. Opmerkelijk is dat de participatie van de familie Frère, die destijds Ergon oprichtte, in het vierde fonds voor het eerst onder de grens van 50 procent gedaald is. Sienna Capital, de private-equitypoot van de Frère-holding GBL, investeerde er 200 miljoen euro in. De rest van de middelen komt van een reeks rijke families, vermogensbeheerders, verzekeraars en stichtingen.