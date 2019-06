Ergon koopt Franse voedingsgroep Haudecoeur

Het investeringsfonds Ergon uit de Frère-groep neemt de Franse familiale voedingsgroep Haudecoeur over. De prijs van de transactie is niet bekend.

Haudecoeur is gespecialiseerd in de import, de productie en de distributie van voeding voor klanten van Maghrebijnse, Aziatische, Afrikaanse en Antilliaanse origine. Het bedrijf bezit een zestal eigen merken: Riz du monde, Samia, Legumor, Profruit, Kooz en Pastilla. Hoe groot Haudecoeur is, is niet bekend. Het laatste bekende omzetcijfer - 102 miljoen euro - dateert van 2014.