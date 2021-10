Ex-CEO Danone aan boord bij Belgisch-Franse investeerder

De Belgisch-Franse investeringsmaatschappij Astanor Ventures krijgt twee nieuwe partners, onder wie Emmanuel Faber, de gewezen CEO van de Franse voedingsreus Danone.

Astanor, dat gevestigd is in Brussel, is een impactinvesteerder, een investeerder die niet alleen oog heeft voor financieel rendement, maar ook wil bijdragen aan een betere wereld. Concreet wil Astanor mee een systeemverandering tot stand brengen in de landbouw- en voedingssector door innovatieve ondernemers te ondersteunen.

De vennootschap haalde vorig jaar 264 miljoen euro op voor haar eerste fonds. Dat gebeurde deels bij Belgische investeerders zoals de families de Spoelberch (AB InBev), Colruyt en Toye. Naar eigen zeggen is het het grootste impactbeleggingsfonds in de landbouwtechnologiesector tot nu. Astanor Ventures investeerde al in 29 bedrijven over de hele wereld, waaronder het Gentse Aphea.Bio (biologische landbouw), V2Food uit Australië (vleesvervangers) en het Franse Ynsect (insectenkweek).

Activisten

De investeerder krijgt nu een duw in de rug door het aantreden van twee nieuwe partners die mee de bedrijven in de portefeuille zullen begeleiden en zullen toezien op de investeringen. De bekendste is Emmanuel Faber, die begin dit jaar moest opstappen bij de Franse voedingsreus Danone onder druk van enkele activistische aandeelhouders. Faber kent de materie goed: bij Danone voerde hij maatschappelijk en ecologisch verantwoord ondernemen hoog in het vaandel. De tweede nieuwe partner is de Amerikaan David Barber, een ondernemer en investeerder in de agrifoodeconomie.