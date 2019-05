Ex-softwarepoot Fagron weer te koop

Het investeringsfonds AAC bereidt de verkoop voor van Corilus, de voormalige softwarepoot van Fagron. Dat vernam De Tijd. Het dossier zit in een pril stadium.

Corilus is de Belgische marktleider in IT-diensten voor (tand)artsen, apothekers en opticiens. Het zit sinds vier jaar in de portefeuille van het Nederlandse investeringsfonds AAC Capital. Tot dan toe was Corilus een onderdeel van Fagron, maar dat wou zich concentreren op magistrale bereidingen voor apothekers en zette zijn IT-poot te koop.

Nu is het aan de beurt aan AAC om uit te stappen. AAC is een zakenbank aan het kiezen die het verkoopproces zal begeleiden. Het wordt volgens meerdere waarnemers een dossier voor de tweede jaarhelft. Het Nederlandse fonds betaalde vier jaar geleden 77 miljoen euro voor Corilus.

Het IT-bedrijf heeft meer dan 40.000 klanten. Artsen, apothekers en opticiens, maar ook vroedvrouwen, oogartsen en tandartsen. Het is op België gefocust en is hier marktleider. Het was in 2017 goed voor een omzet van bijna 51 miljoen euro en een recurrente brutobedrijfswinst (rebitda) van 10 à 11 miljoen. De bedrijfswinst bedroeg 1 miljoen euro.

ABN AMRO

AAC Capital is de voormalige private-equitypoot van ABN AMRO. Het splitste zich in 2007 af van de Nederlandse bankgroep. Aanvankelijk was het investeringsfonds alleen actief in Nederland, het VK en Scandinavië. Eind 2013 streek het ook neer in België. Corilus was de eerste 'puur' Belgische deal van de investeringsgroep.

Die had toen al - via het hoofdkantoor in Amsterdam - in twee andere Belgische bedrijven geïnvesteerd: Desotec en Salad Signature. Desotec is gespecialiseerd in actieve kool en het gebruik ervan bij de zuivering van vloeistoffen en gassen. Salad Signature , ontstaan uit de fusie van het Nederlandse Johma en het Belgische Hamal Signature, maakt smeersalades.

Die twee participaties werden al opnieuw verkocht. De verkoop van Desotec aan EQT, het investeringsvehikel van de steenrijke Zweedse familie Wallenberg, voor naar verluidt meer dan een kwart miljard euro gooide hoge ogen.

Savaco

Als Corilus verkocht wordt, blijft maar één Belgische participatie over in de portefeuille van AAC: Savaco. Dat werd vorig jaar hoofdaandeelhouder van het Kortrijkse IT-bedrijf.