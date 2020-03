Ex-topman Verlinvest richt pijlen opnieuw op India

Frédéric de Mévius wordt hoofdaandeelhouder van Venturi Partners, een nieuw investeringsfonds dat focust op Indiase en andere Aziatische groeibedrijven. Venturi wordt geleid door een van zijn vroegere medewerkers.

Verlinvest is het investeringsvehikel van de AB InBev-familie de Spoelberch. Tot eind 2018 was ook de familie Mévius er aandeelhouder en Frédéric de Mévius was er bijna een kwarteeuw aan boord.

De investeringsmaatschappij kwam de jongste jaren vaak in het nieuws met haar investeringen in India. In haar portefeuille zitten de Indiase bedrijven Sula Vineyards (het grootste wijndomein van het land), de sauzenproducent Veeba's en de 'eenhoorn' Byju's, waarvan de waardering de jongste jaren exponentieel groeide.

Nicolas Cator, de oprichter van Venturi, is een van de architecten van die Indiase strategie. Hij verliet Verlinvest begin vorig jaar, ongeveer samen met Frédéric de Mévius. Cator is volop geld aan het inzamelen voor het nieuwe fonds, dat Singapore als basis heeft en op de consumentensector focust. Hij mikt in totaal op 150 miljoen dollar (133 miljoen euro). Een van zijn hoofdinvesteerders wordt de Mévius, die uit eigen zak geld op tafel legt.