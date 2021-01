Familie Boël creëert 1 miljard waarde in coronajaar

De waarde van Sofina klom tijdens het coronajaar 2020 met 1 miljard tot 8,6 miljard euro. Dat blijkt uit de jongste nieuwsbrief van de Boël-holding.

Sofina publiceert sinds 2018 twee keer per jaar een nieuwsbrief. De holding van de familie Boël gunt daarmee, al kort na het afsluiten van elk halfjaar, beleggers beknopt inzage in haar kerncijfers en de belangrijkste ontwikkelingen in haar portefeuille.

De nettoactiefwaarde van de holding, de belangrijkste barometer van de mate waarin de managers waarde creëren, bedroeg eind vorig jaar 8,6 miljard euro, laat Sofina weten. Dat is 1 miljard meer dan eind 2019. Per aandeel bedroeg de nettoactiefwaarde 255 euro. Twaalf maanden voordien was dat nog maar 227 euro.

255 nettoactiefwaarde per aandeel Eind 2020 bedroeg de nettoactiefwaarde per Sofina-aandeel 255 euro, 28 euro meer dan een jaar eerder.

De beurskoers van Sofina is op die groei vooruitgelopen. Bij de huidige koers noteert de Boël-holding tegen een premie van 7 procent ten opzichte van de nettoactiefwaarde. Sofina noteerde deze zomer voor het eerst met een premie tegenover die waarde. Door de geringe transparantie van de holding bengelde de koers jarenlang 20 à 30 procent onder de nettoactiefwaarde. Maar sinds de publicatie van halfjaarlijkse nieuwsbrieven startte, is het aandeel herontdekt.

Twee elementen speelden Sofina in de kaart in het coronajaar: zijn belangrijke positie in technologische bedrijven - nu de digitalisering meer dan ooit van cruciaal belang is - en de beurzen die, ondanks de stevige dip in maart, records gingen opzoeken.

De Boël-holding was als aandeelhouder bij enkele in het oog springende operaties betrokken, zoals de beursintroducties van de Britse onlineverkoper van hippe verzorgings- en lifestyleproducten The Hut en onrechtstreeks bij die van het platform voor de particuliere verhuur van kamers en woningen AirBnB. Sinds hun beursintroductie is de waarde van beide bedrijven stevig omhooggegaan. The Hut is sindsdien ongeveer een derde meer waard en AirBnB noteert 2,5 keer hoger dan zijn introductieprijs.

Sofina zag ook de waarde van zijn Indiaas kroonjuweel Byju's fors groeien. Het digitale leerplatform sloeg in het coronajaar heel erg aan en er kleeft voortaan een waardering van meer dan 11 miljard dollar aan het bedrijf.

Zorgverzekeraar

In het overzicht van de investeringen en desinvesteringen van de holding valt één nieuwe naam op: de Amerikaanse zorgverzekeraar Clover Health.