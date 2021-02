Familie Boël heeft zicht op jackpot bij verkoop Adjust

De Berlijnse start-up wordt nu overgenomen door haar sectorgenoot AppLovin, die wordt gesteund door het kapitaalkrachtige investeringsfonds KKR. Volgens het persagentschap Bloomberg zou het Californische bedrijf 1 miljard dollar (835 miljoen euro) neertellen om Adjust in te lijven. Die officieuze overnameprijs - officieel worden geen financiële details bekendgemaakt - waardeert het belang van Sofina op omgerekend 63 miljoen euro. Het is onduidelijk of de overname in cash, in aandelen of in een combinatie van allebei wordt betaald.